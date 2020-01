Steve Kerr va revoir ses plans avec ses jeunes

L’opération jeunesse des Warriors a-t-elle atteint ses limites jeudi soir à Boston ? Peut-être si l’on en croit Steve Kerr, qui a prévenu qu’il allait apporter de l’expérience dans sa rotation.

Il y a un an, la franchise possédait l’un des rosters les plus âgés de la ligue, et aujourd’hui elle doit composer avec le troisième plus jeune effectif et une flopée de rookies. Conséquence : comme cette nuit face aux Celtics, il arrive que l’équipe se retrouve avec un cinq très, très jeune, sans forcément d’expérience commune, et ça pénalise l’équipe avec notamment des balles perdues et un manque de coordination en attaque en défense.

« On va peut-être essayer de modifier un peu les cinq, simplement en évitant d’avoir de trois à quatre jeunes en même temps » explique le coach de Golden State. « En ce moment, on essaie de les accompagner mais c’est difficile car on essaie de le faire tous en même temps. »

NBC Sports rapporte que le cinq le plus efficace des Warriors cette saison est composé de Draymond Green, Marquese Chriss, D’Angelo Russell, Damion Lee et Glenn Robinson III. Ce qui n’est pas loin d’être un bon cinq de départ. Sauf qu’ils n’ont joué que… 35 minutes ensemble car Steve Kerr est dans l’obligation de trouver le bon équilibre avec le banc, en attendant le retour de Stephen Curry et de Klay Thompson.

« Il faut simplement continuer de se battre. Le but est de continuer à s’améliorer individuellement et collectivement. Si on le fait, ça deviendra une saison fructueuse » conclut ainsi le technicien.