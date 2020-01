Porter d’espoir

Ce fut le point noir de la performance des Cavaliers face aux Raptors : les ballons perdus. Les joueurs de John Beilein ont gâché 21 possessions, cinq jours après en avoir perdu le même nombre contre les Bulls.

Parmi ces balles perdues, deux l’ont été dans le « money time » par Kevin Porter Jr. La première arrive à 40 secondes du terme, et les Raptors mènent alors 104-108. L’ailier assure très mal une passe, interceptée par Norman Powell qui va conclure dans la foulée. La seconde est une remise en jeu ratée vers Larry Nance Jr.

« Je lui ai dit qu’on n’aurait pas été dans cette situation, de gagner le match, s’il n’avait pas joué comme ça », l’a rassuré le coach des Cavaliers. « Je ne vois jamais une simple balle perdue comme la raison d’une défaite. Je sais qu’il va en retenir la leçon. Ce n’est pas un problème individuel, c’est toute l’équipe depuis le début de la saison. C’est une des missions de notre saison pour lui, qu’il apprenne à jouer dans ces moments décisifs. Il apprend en avançant. Il doit réussir à oublier, car trop souvent les joueurs s’attardent là-dessus. »

« Il est bon, incroyablement talentueux et à son âge, il progresse à pas de géant »

Porter Jr. a effectivement été intéressant avec huit points en seconde mi-temps, notamment durant la bonne période des Cavaliers en dernier quart-temps. Mais ses 7 ballons perdus assombrissent sa prestation (13 points à 5/9 au shoot).

« Je suis habituellement plus précautionneux avec la balle », déclare le joueur. « Je ne me souviens pas d’avoir perdu 7 ballons dans un match auparavant. Mes coéquipiers sont venus me parler et je ne vais pas répéter ce genre de mauvaises performances. J’apprends, je suis jeune et c’est une des premières fois que je me retrouve dans le money time pour créer le jeu et faciliter les choses pour mes coéquipiers. »

Cela ne doit pas faire oublier les bons chiffres du joueur de 19 ans depuis son retour de blessure (entorse du genou) avec 14.3 points de moyenne à 51 % de réussite au shoot, 54 % à 3-pts en moins de 24 minutes depuis trois matches. « Ce n’est qu’une action en fin de rencontre », écarte lui aussi Kevin Love. « Ce n’est pas cette action qui nous tue. Il est bon, incroyablement talentueux et à son âge, il progresse à pas de géant. »