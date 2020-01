Duncan Robinson, maillon faible de la défense de Miami

S’il est précieux avec son 44% de réussite à 3-pts pour le Heat et quelques gros coups de chaud cette saison, Duncan Robinson l’est déjà beaucoup moins en défense. L’ailier n’est pas toujours à l’aise dans ce domaine.

Face à Boston, c’était flagrant et Gordon Hayward s’est régalé face à lui, le jouant en un-contre-un très souvent. Avec efficacité et maîtrise technique, l’ailier de Boston a terminé avec 29 points à 10/14 au shoot, quand Duncan Robinson commettait cinq fautes. « C’est difficile de ne pas le remarquer », reconnaît-il dans le Sun Sentinel. « C’est assez évident. Je dois progresser défensivement, être meilleur en un-contre-un. J’estime avoir déjà progressé, en étant meilleur que je ne l’ai été. Mais je dois avancer. »

Pour lui, mais surtout pour Miami. Les adversaires ne vont pas se priver de le cibler, en le jouant en « mismatch ». Tyler Herro a lui aussi connu ça en début de saison. Erik Spoelstra a bien deux solutions dans sa manche avec un redoutable trio défensif pour les moments importants, puis la défense de zone, mais cela ne règle pas tout.

« Chaque match est différent sur son utilisation », souligne le coach du Heat, en évoquant la zone. « La ligue s’adapte, notre zone aussi et on va continuer de s’ajuster face à des attaques de plus en plus sophistiquées. Ce n’est pas notre défense principale, mais parfois, on devra en passer par là. »

De plus, le technicien floridien estime que son ailier est sifflé de près, ce qui le handicape pour défendre. « Je peux monter une vidéo entière avec des fautes de Robinson où il touche avec son auriculaire, et où sa technique n’est pas parfaite. Mais il bosse plus que quiconque. On doit surmonter ça et à mesure qu’il va avancer dans cette ligue, il va gagner le respect des arbitres et devenir un meilleur défenseur collectivement. »