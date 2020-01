Jayson Tatum a retenu les moqueries de Gregg Popovich

« Je l’ai déjà dit auparavant, je veux être un des meilleurs joueurs de la ligue des deux côtés du terrain, comme Paul George ou Kawhi Leonard ». C’est ce que déclarait Jayson Tatum il y a un mois, et Gregg Popovich a dû être ravi de l’entendre dire ça. Le coach des Spurs a eu l’ailier des Celtics sous ses ordres l’été dernier et il n’avait pas été tendre avec lui, le chambrant ouvertement devant ses coéquipiers lors du stage de Team USA.

« J’aurais aimé être comme toi, à rester dans le corner avec mes bras de deux mètres de long collé au corps, à ne pas bouger pendant que les joueurs me passent devant » avait lancé Coach Pop’ au jeune ailier en pleine séance, provoquant l’hilarité des autres joueurs. ESPN raconte que Gregg Popovich a imité Jayson Tatum, puis s’est marré en lui mettant une tape amicale sur l’épaule.

Des joueurs auraient pu être vexés de se faire chambrer comme ça devant les autres, mais le Celtic a le cuir solide, d’autant qu’il avait déjà vécu ce type de scène avec Mike Krzyzewski du côté de Duke.

« Cela m’a rappelé l’université » raconte ainsi Jayson Tatum à nos confrères. « Coach Pop’ et Coach K ont des personnalités similaires dans leur manière de diriger. Pop’ adore vous chambrer devant tout le monde. C’est une confrontation, et ça vous fait vraiment réfléchir au challenge à relever. »

« Tu pourrais être comme Kawhi ou Paul George »

Car Gregg Popovich, qui a multiplié ce genre de piques avec Tony Parker, Manu Ginobili et d’autres aux Spurs pour en tirer le meilleur, est persuadé que Jayson Tatum peut devenir l’un des meilleurs « two-player » de la NBA. Voilà pourquoi il s’est moqué de l’ailier des Celtics.

« Est-ce que tu sais que tu peux devenir un joueur spécial ? » a-t-il d’ailleurs demandé au joueur de Boston après s’être moqué de lui. « Il n’y a vraiment qu’une poignée de « two-way player » actuellement, et tu as l’opportunité d’en faire partie. Tu pourrais être comme Kawhi ou Paul George. »

ESPN raconte que Jayson Tatum en est resté bouche bée. Gregg Popovich lui alors demandé : « J’espère que je ne t’ai pas blessé en disant cela… » Et Jayson Tatum de lui répondre que c’était surtout « un compliment« . Et comme l’expliquait Brad Stevens, il y a un mois, le message est passé. « Je ne comprends pas qu’on ne parle pas plus de son niveau en défense » se demandait le coach de Boston. « Pour une raison qui m’échappe, personne n’en parle, alors qu’il est vraiment devenu un super défenseur. »

Il peut remercier Coach Pop’.