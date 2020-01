Elfrid Payton envoie valser Jae Crowder au premier rang…

Faut-il continuer à jouer dans la dernière minute d’un match quand l’écart entre deux équipes est important ? Jae Crowder pense que oui, et c’est pour cela qu’il est allé piquer le ballon sur une remise en jeu des Knicks avant de tirer à 3-points à 50 secondes de la fin et 124-106 en faveur de Memphis. Elfrid Payton estime de son côté que non, raison pour laquelle il est allé balancer l’ancien Celte dans les gradins.

« Ce tir était irrespectueux » réaffirme Elfrid Payton, exclu pour une faute flagrante de type II. « Je reste sur ma position et si c’était à refaire, je le referais. Peu importe qui est en face. Ne manque pas de respect au basket comme ça. » Mais l’absence de respect était aussi à aller chercher à quelques mètres de lui dans le vestiaire, chez un Marcus Morris toujours prêt pour la bagarre – expulsion directe avec Jae Crowder – et auteur d’une déclaration misogyne à souhait. Pendant que les Grizzlies prenaient leur douche à l’eau froide, a de son côté expliqué Ja Morant.

« Jae Crowder joue d’une façon à part. Il a beaucoup de manières féminines sur le terrain, il floppe, il lance sa tête en arrière tout le temps. C’est un jeu d’hommes, et c’est fatigant. Tirer ce 3-points, ce n’est pas professionnel. Il est soft, son jeu est soft, il ressemble vraiment à une femme. »

Des « excuses » suivies quelques minutes plus tard d’un rappel à l’ordre du service de communication de la franchise sur Twitter. Pas de quoi arranger l’image de Knicks. Les fans présents au Madison Square Garden ont d’ailleurs une nouvelle fois manifesté leur mécontentement en demandant à James Dolan de « vendre l’équipe ».