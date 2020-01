Le Thunder se balade face à des Kings sans réaction

Les Kings n’arrivent plus à gagner dans leur salle. Alors qu’ils sortaient de deux succès à l’extérieur, ils ont de nouveau mordu la poussière devant leur public du Golden 1 Center. La 4e défaite de suite et même la 9e sur leurs 11 derniers matches. La faute à une équipe d’Oklahoma City qui carbure à l’extérieur, avec cinq victoires de suite hors de ses bases, et qui carbure tout court même.

Les hommes de Billy Donovan, pas une seule fois menés au score, ont pu creuser un premier gros écart à la fin de la première période. Quand Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroder alignent chacun un panier primé, là où ni Bogdan Bogdanovic ni le fantôme de Nemanja Bjelica ne trouvent de réponse, pour passer +16 (43-59).

Le Thunder s’est montré beaucoup plus à l’aise avec cette ligne à 3-points, en s’appuyant à la fois sur la naïveté des Kings qui ont sauté sur un nombre incalculable de feintes. Et en s’appuyant surtout sur un jeu de passe bien plus fluide. S’il n’a pas brillé par son adresse, Chris Paul a confirmé son emprise sur le match en distribuant bon ballon sur bon ballon, dans le troisième acte notamment.

Danilo Gallinari pouvait en profiter en tête de raquette après un « pick-and-pop ». Idem pour Luguentz Dort, posté dans les corners lui, et qui, avec ses 12 points inscrits dans le seul troisième quart-temps avait déjà marqué plus que dans n’importe quel match dans sa saison. C’est dire l’explosion de son record en carrière.

Malgré les efforts de Bogdan Bogdanovic et d’un De’Aaron Fox particulièrement agressif vers le cercle après la pause, Sacramento est resté dans les choux défensivement en encaissant encore 37 points dans le troisième quart-temps. Alors menés de 20 points (76-96), Buddy Hield et les autres ne sont parvenus à sonner aucune révolte dans un long « garbage time ». Victoire tranquille du Thunder (29v – 20d) avant un déplacement à Phoenix vendredi. Les Kings (17v – 30d) se déplacent chez les Clippers la nuit prochaine.