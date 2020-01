Quinn Cook change de numéro en hommage à Gianna Bryant

Après Spencer Dinwiddie et Terrence Ross, c’est au tour de Markieff Morris (Pistons) et d’Alec Burks (Warriors) de changer de numéros en hommage à Kobe Bryant.

Pour le premier, ce sera le 88 au lieu du 8, et pour le second, ce sera le 20 au lieu du 8. Quant à Jahlil Okafor, le pivot des Pelicans, il a annoncé qu’il allait discuter avec ses proches pour remplacer son numéro 8.

Du côté des Lakers, Quinn Cook ne portera plus le 2, mais le 28. Le « 28 » car il est formé des numéros de Gianna et Kobe Bryant, et le meneur remplaçant des Lakers s’en est expliqué auprès de The Athletic : « Le numéro 2 est celui de Gianna. J’ai le sentiment qu’il devrait être retiré. C’est le sien. »