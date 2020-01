Quand Mike Krzyzewski va engueuler… les fans de Duke

Scène surprenante hier soir à Duke, où en fin de première mi-temps, un arbitre a été obligé de calmer Mike Krzyzewski alors qu’il s’en prenait… à ses propres supporters. Le coach le plus victorieux de NCAA était ainsi persuadé que les fans attaquaient, dans un de leur chant, Jeff Capel, l’entraîneur adverse, également ancien joueur (1993-1997) et ancien assistant de Coach K. Et il leur a donc ordonné de la fermer, en allant les gronder. Alors qu’ils chantaient juste « Jeff Capell, sit with us » (viens avec nous).

« Je ne sais pas si je me suis trompé, mais je n’avais jamais entendu le nom d’un coach dans un chant, en milieu de première mi-temps, contre un adversaire avec qui on est en guerre » tentait-il de se justifier après la victoire (79-67) de son équipe. « Je ne sais pas ce qu’ils étaient en train de dire, on a tous une interprétation différente, je pensais que c’était personnel, mais je suis allé m’excuser auprès des étudiants. »

Mais, parce qu’il y a un mais et qu’il ne veut pas reconnaître complètement son erreur d’interprétation : « Ils ne devraient pas dire ça au milieu d’une première mi-temps de match AAC » précise-t-il, alors que les supporters ont affirmé qu’ils chantaient ça pour tous les anciens de la fac. « Quand j’ai entendu son nom, je n’ai pas été leur dire : ‘Excusez-moi, qu’est-ce que vous chantez exactement ?’ C’est une erreur de ma part. Mais je préfère faire une erreur en protégeant mon ami. La prochaine fois, chantons ‘Dé-Fense’ par exemple. »

Un coup de colère qui a peut-être à voir avec la disparition tragique de Kobe Bryant, honoré en début de soirée, avec qui il a gagné deux titres olympiques en 2008 et 2012. Ou au fait que Jeff Capel, actuellement à la tête de Pittsburgh, est vu comme le successeur potentiel de Mike Krzyzewski à la tête des « Blue Devils ».