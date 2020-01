Le superbe alley-oop du fils de LeBron James

Le décès de Kobe Bryant touche tous les sportifs, petits et grands, et cette nuit, les lycéens de la Sierra Canyon School et de la Campbell Hall School ont aussi rendu hommage à l’ancienne icone des Lakers avec des maillots et des violations des 24 et 8 secondes en début de match. Dans le public, LeBron James et son épouse, venus encourager « Bronny » et leur « neveu » Zaire Wade, profitant du report de l’affiche entre les Lakers et les Clippers.

De cette rencontre, facilement remportée par la Sierra Canyon School sur le score de 83-57, on retiendra le alley-oop énorme de LeBron James Jr. Le fils aîné du quadruple MVP enflamme la salle, mais aussi ses parents.

14e du Top 25 ESPN des lycées américains, l’équipe de Chatsworth affiche un bilan de 21 victoires en 24 matches.