Sur la terre natale de Kobe Bryant, Sixers et Warriors lui ont rendu le plus beau des hommages

Kobe Bryant était né à Philadelphie et les Sixers avaient tenu à lui rendre un magnifique hommage pour leur premier match à domicile depuis le tragique décès de l’ancienne gloire des Lakers. Dès l’échauffement puisque tous les joueurs portaient un maillot floqué du 8 ou du 24 avec le nom Bryant dans le dos. Puis il y a eu 33 secondes de silence (33 comme son numéro au lycée) et un hymne américain très émouvant où Sixers et Warriors côte à côte avaient les yeux rivés sur le maillot que portait Kobe Bryant à Lower Merion High School.

Parmi les joueurs les plus émus, Joel Embiid. De retour sur les parquets, la star des Sixers a contacté la légende Bobby Jones pour lui demander de porter le numéro 24, maillot retiré au Wells Fargo Center. Le Hall Of Farmer a accepté et Embiid a pu pour son retour rendre hommage à sa façon à son idole de jeunesse.

Raul Neto prend le jeu à son compte

Après de tels moments d’émotion, Sixers et Warrios débutent plutôt timidement ce début de match. Joel Embiid montre de belles choses et semble retrouver le rythme assez rapidement mais son équipe peine à trouver des tirs faciles en attaque. A l’inverse, les coéquipiers de Draymond Green jouent de belle façon en essayant de relancer le jeu au maximum tout en jouant le plus collectif possible. D’Angelo Russell marque 2 tirs à longue distance de suite et permet à son équipe de prendre les devants (21-16).

De retour sur le parquet pour la fin du quart temps, Embiid redonne un peu de sens à l’attaque des Sixers, mais les Warriors mènent après 12 minutes (27-26).

Le magnifique dunk de Zaire Smith lance le second quart temps des Sixers. Appelé à la rescousse, Raul Neto répond à l’appel et s’occupe de tout en attaque chez les Sixers. Plus rien ne résiste à l’ancien du Jazz qui enflamme le Wells Fargo Center avec 15 points en moins de 7 minutes. Tirs à 3 points, tirs à mi-distance et pénétrations, le Brésilien est en feu (53-46).

Steve Kerr encourage ses hommes à ne pas lâcher. En leader, Green montre la voie et les Warriors s’accrochent, et après un panier de D’Angelo Russell, ils ne comptent que que 5 points de retard.

Embiid marque son 24e point sur un « fadeaway »

C’est indéniable, les Sixers n’évoluent pas à leur meilleur niveau, à l’image d’un Ben Simmons assez timide en attaque. Brett Brown le sait et il s’agace sur le banc. A l’inverse, Golden State joue calmement ses possessions et les Warriors portés encore et encore par Russell en attaque jouent les yeux dans les yeux avec leurs adversaires. A 3-points, Glenn Robinson III permet à ses coéquipiers de prendre les devants (75-72).

Secoués, les Sixers vont vite devoir retrouver leur jeu. Matisse Thybulle est envoyé sur le parquet par son coach pour défendre et ce dernier répond présent. Plus fort sur les lignes de passe, Philly score sur transition et Ben Simmons montre enfin son vrai visage sur cette fin de 3e quart temps, L’Australien est partout mais son équipe va devoir en faire plus (86-82).

Tout un symbole. Joel Embiid inscrit son 24e point de la rencontre d’un magnifique fadeway en scandant le nom de « Kobe ». Philadelphie a passé la vitesse supérieure en infligeant un 9-0 à son adversaire (95-82). Les Sixers semblent enfin libérés. Horford et Harris se montrent en attaque et les Warriors lâchent prise (101-91).

Physiquement, les coéquipiers de Green marquent le coup et Philadelphie s’envole vers la victoire. Présents défensivement, Horford et le jeune Milton scorent à 3-points pour donner un avantage définitif (111-95). Une belle victoire pour les Sixers qui ont su trouver les solutions dans ce dernier acte dans une soirée riche en émotions (115-104).