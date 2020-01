Comme Spencer Dinwiddie, des joueurs abandonnent les numéros 8 ou 24

The Athletic et le New York Times révèlent que la NBA vient d’autoriser Spencer Dinwiddie à changer de numéro sur son maillot, en hommage à Kobe Bryant. Le meneur des Nets a demandé à abandonner le numéro 8, et à porter le 26. Habituellement, lorsqu’on reste dans la même équipe, il faut en faire la demande pendant l’été, mais la NBA a accepté exceptionnellement cette requête suite au décès de Kobe Bryant.

The Athletic précise que d’autres joueurs vont en faire de même, et parmi les joueurs qui portent le 8 ou le 24 actuellement, on trouve Buddy Hield, Zach LaVine, Danilo Gallinari ou encore Kemba Walker et Bogdan Bogdanovic.