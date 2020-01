Zion Williamson au Rising Stars Challenge ?

La NBA a décidé de reporter l’annonce des participants au Rising Stars Challenge, qui oppose les jeunes Américains et les jeunes Étrangers de NBA, piochés parmi les rookies et les sophomores. Initialement, la composition des effectifs était prévue ce mardi, mais la ligue l’a finalement repoussée à vendredi midi (18h00, heure française).

Cette année, dans une ambiance très lourde évidemment après les décès de David Stern et de Kobe Bryant, le plateau devrait être royal avec Trae Young, Ja Morant et peut-être Zion Williamson côté américain. C’est The Undefeated qui l’annonce. L’ailier fort des Pelicans se dit prêt à jouer en cas de sélection. Reste à voir si la NBA considèrera qu’il a disputé assez de matchs pour recevoir cet honneur. On devrait aussi retrouver Jaren Jackson Jr.

Côté World Team, Luka Doncic bien sûr, sauf s’il fait l’impasse à cause du All-Star Game, Shai Gilgeous-Alexander, Brandon Clarke ou encore R.J. Barrett et Rui Hachimura.