Bam Adebayo brillant pour Kobe

« Il le sera, il n’y a aucun doute là-dessus. » Tels sont les mots lancés par Jimmy Butler après la victoire du Heat contre Orlando, en direction de Bam Adebayo et de sa potentielle future participation au All-Star Game. L’extérieur y sera lui, c’est quasiment certain.

Pour Adebayo, il existe encore des doutes et c’est ce jeudi que les remplaçants seront annoncés. Le pivot du Heat vient d’ajouter de solides arguments à sa saison qui l’était déjà, avec un triple double : 20 points à 10/16 au shoot, 10 rebonds et 10 passes contre Orlando. Des Kobe aux couleurs des Lakers aux pieds, il a commencé par allumer de loin, à mi-distance, et à faire jouer les autres avec ses passes presque en main à main, avec ensuite un écran pour libérer ses coéquipiers. En seconde mi-temps, il s’est rapproché du cercle avec la même efficacité face à un Magic sans solution.

La victoire de Miami et sa grosse performance ne s’expliquent pas par l’envie de marquer les esprits avant les délibérations pour le match des étoiles.

« Je n’y pensais pas à vrai dire », explique-t-il. « J’étais en mode Mamba Mentality. Ce match n’était pas pour le All-Star Game, c’était surtout pour honorer Kobe. Je pense que chaque joueur veut réussir ça pour le premier match disputé après sa mort. Il était mon idole depuis mes jeunes années. Je l’observais, je ne l’ai jamais rencontré, mais il était là, par l’esprit. »

La saison régulière va reprendre ses droits très prochainement, une fois l’émotion passée. La franchise de Miami va-t-elle envoyer deux joueurs à la grand-messe de Chicago le 16 février prochain ? Erik Spoelstra attend les choix des coaches, sans vouloir se lancer dans un lobbying un peu ridicule selon lui.

« C’est un processus imprévisible. J’espère que Bam y sera. Je laisse son jeu et nos victoires parler pour nous. Je ne contacte pas les coaches, peut-être est-ce une erreur, mais je ne suis pas à l’aise pour faire ça. Je n’aime pas recevoir ces textos, venus de nulle part. Je n’ai pas parlé à certaines personnes pendant la saison et on reçoit un message comme ça… C’est le jeu qui doit parler, avant tout. J’estime que Bam a parlé assez fort pour devenir All-Star, notre bilan positif en est la preuve. »