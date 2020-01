LeBron James à Kobe Bryant : « Je promets de poursuivre ton héritage »

Sa réaction était attendue, tant les premières images après l’annonce du décès de Kobe Bryant, alors qu’il arrivait sur le tarmac d’un aéroport de Los Angeles, étaient bouleversantes et déchirantes. LeBron James a pris son clavier, via son téléphone, pour rédiger un message d’hommage à son ami et idole, qu’il venait tout juste de dépasser au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA.



Le voici en intégralité.

« Je ne suis pas prêt mais je me lance. Je me pose pour essayer d’écrire quelque chose, mais dès que je commence un poste, je pleure rien qu’en pensant à toi, à Gigi, à cette amitié, ce lien, cette fraternité entre nous. J’ai entendu ta voix dimanche avant de repartir de Philadelphie pour Los Angeles. J’étais à mille lieues d’imaginer que ce serait notre dernière conversation. Je suis anéanti mon frère. Je t’aime tellement. Mon cœur est pour Vanessa et les enfants. Je promets de poursuivre ton héritage. Tu étais tellement important pour nous tous, surtout pour la Laker Nation. C’est ma responsabilité de porter ça sur mon dos et de continuer. Par pitié, donne-moi la force du paradis, et regarde-moi. Je m’en occupe ici. J’aimerais tellement en dire plus, mais pour le moment, je ne peux pas, car je n’arrive pas à traverser tout ça. Jusqu’à nos retrouvailles mon frère. #Mamba4Life #Gigi4Life. »