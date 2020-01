La NBA reporte le prochain match des Lakers

Les Lakers n’ont toujours pas réagi à la mort de Kobe Bryant, et la NBA a carrément décidé de reporter leur prochain match. Ce n’est pas un match comme les autres puisque les Lakers « reçoivent » les Clippers pour le derby de Los Angeles, et la ligue a donc annoncé qu’il n’aurait pas lieu.

« La décision a été prise pour respecter le deuil de la direction des Lakers, durement touchée par le tragique décès de la légende Kobe Bryant, de sa fille Gianna et des sept autres personnes dans le crash d’un hélicoptère. »

La NBA dévoilera plus tard la nouvelle date de cette rencontre si particulière, et les deux dernières fois que la NBA a annulé des rencontres à cause d’événements similaires, c’était en 1963 après l’assassinat de J.F. Kennedy et en 2013 après les attentats de Boston.