Les Bulls se transforment en Mustangs

Exsangues sous les panneaux après les blessures de Wendell Carter Jr, Lauri Markkanen et Daniel Gafford, mais aussi Otto Porter Jr si on élargit jusqu’à l’aile, les Bulls n’ont pas le choix : c’est le « small ball » qui leur permettra de continuer de rêver aux playoffs. « Jouer petit » mais surtout « jouer vite » avec un cinq propulsé par trois arrières : Kris Dunn, Tomas Satoransky et bien sûr Zach LaVine. Depuis un an, Jim Boylen demande à ses joueurs d’accélérer, mais il va falloir encore aller plus vite par la force des choses.

Diminués, les Bulls veulent compenser par l’agressivité

« On doit jouer plus vite, on doit faire circuler la balle » avait prévenu Jim Boylen, le coach des Bulls, après la défaite face aux Kings. « J’ai trouvé qu’il y avait quelques possessions où la balle avait stagné. Le ballon ne peut pas rester sur place. On doit la faire bouger, on doit pénétrer. Notre marge d’erreur n’est pas terrible. On doit exploiter la moindre action possible, le moindre tir possible. »

Cette nuit, Zach LaVine a très bien compris le message, à la fois dans son agressivité pour aller au panier, mais aussi pour piéger les prises à deux avec des passes rapides. Il est le joueur symbole de cette volonté de jouer vite, tout comme Kris Dunn, précieux en défense, mais aussi en attaque par sa lecture des mouvements de Zach LaVine.

« Je voulais être agressif ce soir » confirme Zach LaVine. « Quand une équipe est sur les talons, on peut davantage mettre de pression offensive. »

C’est exactement ce qu’il s’est passé dans le 3e quart-temps face aux Cavaliers. À force de subir des assauts répétés, la défense de Cleveland a fini par craquer, encaissant un terrible 30-7 en cinq minutes.

Septième de la NBA sur les contre-attaques

Pour autant, est-ce que ce cinq atypique avec Thaddeus Young en 4 et Luke Kornet en 5 sera suffisant pour rattraper et même dépasser les Nets, actuellement 8e ? Est-ce que les Bulls ne devraient pas effectuer un transfert d’ici le 6 février pour récupérer un intérieur puisque Lauri Markkanen pourrait manquer six semaines ?

« On n’en parle pas, mais ça ne veut pas dire qu’on ne le fera pas » élude Jim Boylen. « On est au coeur d’une série de matches vraiment difficiles, avec beaucoup de matches, et je suis concentré là-dessus. J’adore les gars qu’on a. On va continuer de les entraîner et de leur enseigner des choses. J’ai un bon groupe, facile à coacher. »

Et c’est aussi parce qu’il mise sur cette continuité avec son groupe qu’il continue de demander à ses joueurs de courir, encore et encore. « On a mis en place un système. L’année dernière, on a tout défait, puis on l’a mis en place. Aujourd’hui, on continue de s’appuyer dessus. »

Dans les chiffres, c’est plutôt réussi sur cet élément en particulier puisque les Bulls sont 7e de la NBA aux points inscrits sur contre-attaque avec plus de 15 points par match. Devant eux, essentiellement des cadors comme les Bucks, les Lakers, les Raptors ou encore les Celtics. Il y a un an, ils étaient 18e.