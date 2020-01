Zach LaVine fait la totale aux Cavaliers

Finalement tout proche de la 8e place, la troupe de Jim Boylen ne peut plus se permettre de gâcher des jokers, et ils prennent le meilleur départ grâce à Zach LaVine et Tomas Satoransky (15-9).

Côté Cavaliers, Cedi Osman est dans un bon soir, et comme un grand il ramène les siens à égalité (18-18). Zach LaVine lui répond à 3-points, le match est lancé ! Après un lay up en force de Kevin Love, Cleveland passe devant, et c’est Collin Sexton qui confirme cette prise de pouvoir avec un tir primé (31-25).

La domination des Cavaliers se confirme avec l’entrée des remplaçants, et c’est Larry Nance Jr qui frappe de loin sur un service de Matthew Dellavedova. Cleveland varie davantage son jeu avec la balle qui va d’abord à l’intérieur, et sur un dunk de ce même Nance Jr, l’écart atteint les dix points (40-30). Boylen n’a pas le choix, il remet en jeu la paire LaVine-Dunn, et le premier enchaîne les And-1 pour ramener les siens à six points (50-44). À l’instar d’un Russell Westbrook, LaVine déstabilise la défense par sa vitesse et son agressivité. Les Cavaliers défendent en reculant, et ça les pousse à la faute, que ce soit dans l’axe ou sur la ligne de fond. La star de Chicago est bouillante (27 points à la mi-temps !), et sans surprise, les Bulls égalisent (55-55) puis passent devant juste avant la pause grâce à Tomas Satoransky (59-57).

Un terrible 30-7 en cinq minutes

Au retour des vestiaires, le mano a mano reprend, et LaVine joue les passeurs pour Thaddeus Young ou Dunn. Mais Cleveland s’accroche et c’est Darius Garland, sur un step back à 3-points, qui donne quatre points d’avance (67-63). Et puis… plus rien ! Les Bulls continuent de jouer vite, et même très vite, et la défense de Cleveland va être submergée. C’est d’abord Coby White qui régale pour conclure un 19-5 en forme d’uppercut (88-74). Puis Zach LaVine se charge de mettre le crochet décisif sur un 11-2 (99-76). En cinq minutes, les Cavaliers viennent d’encaisser un 30-7 !

Le dernier quart-temps sera plus ou moins bien maîtrisé par les Bulls qui vont gérer la tentative de comeback des Cavaliers, et c’est Thaddeus Young qui évite tout hold-up avec d’abord un contre sur Sexton et un dernier dunk pour valider la victoire de Chicago (118-106). Comme les Nets ont gagné à Detroit, les Bulls ont toujours une victoire de moins que les coéquipiers de Kyrie Irving.