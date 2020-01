Devin Booker avait le couteau entre les dents à San Antonio

Encore une fois, il s’en est fallu de peu pour que Phoenix passe à la trappe. Mais contrairement aux deux précédentes oppositions face aux Spurs, les Suns ont arraché la victoire (99-103), un succès d’autant plus savoureux qu’il a été acquis en terre texane, une première depuis onze matchs pour la franchise de l’Arizona qui n’y avait plus gagné depuis février 2013 !

Pour Monty Williams, qui a su user de la zone, dans le deuxième quart-temps notamment pour ralentir les Spurs, cette victoire est davantage le fruit de la détermination de tout un groupe, fatigué de perdre encore et toujours à San Antonio. « Ce n’était pas une question de systèmes ou de schémas de jeu, juste beaucoup de cœur et de l’intensité, un esprit compétitif des deux côtés du parquet ».

Devin Booker : « On ne part pas d’ici sans la victoire ! »

Celui qui a le mieux incarné cette envie débordante de revenir avec la victoire n’est autre que le leader de l’équipe, Devin Booker, qui, lui aussi, n’avait encore jamais gagné là-bas. Avec 35 points, 10 passes décisives (mais aussi six balles perdues et six fautes personnelles), l’arrière a montré l’exemple et a tout tenté pour embarquer le reste de sa formation avec lui, à pousser tout le monde à s’encourager… et à contester toutes les décisions arbitrales. « Je leur ai dit à la fin du troisième quart-temps : « On ne part pas d’ici sans la victoire ! ». On voulait gagner à tout prix », a-t-il lancé à ESPN.



Monty Williams a glissé une anecdote illustrant parfaitement la volonté de son leader : « Il voulait que je challenge toutes les décisions arbitrales. Je lui ai dit : « Mec, je ne peux le faire qu’une seule fois ! ». Mais je pense que sa volonté nous a vraiment aidés. Il a toujours perdu ici et voulait vraiment gagner ce match. On le voulait tous vraiment ».

Dario Saric et DeAndre Ayton admiratifs

Malmenés en première mi-temps, les Spurs ont pourtant su répondre et auraient très bien pu rafler la mise, comme à Mexico après prolongation ou pas plus tard que mardi dernier. Mais cette fois, « nous avons appris de nos erreurs », a souligné Ricky Rubio. « A deux reprises on a fait beaucoup d’erreurs qui nous ont coûté cher sur la fin. Ce soir, on a su rester concentrés pour repartir avec la victoire ».

Cette victoire symbolique a été l’occasion pour Deandre Ayton et Dario Saric de rendre hommage à leur leader. « C’est un gars phénoménal. Tout le monde sait qu’il est indéfendable. Le gars est constant, littéralement, on le voit tous les soirs. Peu importe si je pose un écran, dur ou pas, ou même pas d’écran, il va faire quelque chose pour nous placer en bonne position chaque soir », a déclaré le pivot des Suns dans l’Arizona Central.

« De mon point de vue, c’est le meilleur joueur avec qui j’ai joué, a ajouté l’intérieur croate. J’ai vu Joel (Embiid), Ben (Simmons), Karl-Anthony (Towns), beaucoup de bons gars, mais je trouve que Devin est juste à un autre niveau. Il peut scorer à de nombreuses reprises, dans différentes situations, c’est incroyable de l’avoir dans l’équipe ».