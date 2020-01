Les Lieutenants de James Harden sortent de l’ombre

Les Rockets continuent de se découvrir au fil des semaines, six mois après l’arrivée d’un deuxième joueur majeur pour épauler James Harden. Alors que la complémentarité entre « The Beard » et Russell Westbrook se peaufine encore, match après match, Houston a tiré deux enseignements de la victoire de cette nuit face aux Wolves : Russell Westbrook reste un joueur d’exception et les « role players » sont capables d’élever leur niveau de jeu en cas de besoin.

James Harden a encore souffert avec un vilain 3/13 au tir et une béquille de Karl-Anthony Towns qui l’a contraint à rejoindre le vestiaire prématurément avant de revenir, diminué. Avec 45 points (et 10 passes décisives), Russell Westbrook a donc pris ses responsabilités, comme il le fait depuis plusieurs semaines, lui qui reste sur sept matchs à 28 points et plus, avec de meilleurs pourcentages (et moins de tirs à 3-points). « On le dit depuis près de deux mois, il joue très bien. C’est le Russ MVP », a glissé Mike D’Antoni après le match.

« Une question de lecture de jeu »

L’intéressé estime pour sa part n’avoir fait que répondre aux besoins de son équipe sur le moment. Face aux Wolves, on l’a retrouvé incisif vers le cercle. Un choix payant et une agressivité récompensée par un joli 13/13 aux lancers-francs. « Le jeu te dicte toujours ce que tu dois faire. Je crois beaucoup à ça, a-t-il indiqué après la rencontre. Quand mon équipe a besoin que je fasse certaines choses sur le terrain, je suis toujours prêt (…). J’ai seulement pris les tirs que je voulais. Ça correspond au fait que je sois plus mature à ce jeu, à trouver mes spots et shooter quand je suis prêt à le faire. C’est juste une question de lecture de jeu et de réaction. Avec des attaques rapides, trouver les moyens de déborder leur défense, créer pour moi ou trouver mes coéquipiers pour des shoots ouverts ».

Les Rockets ont de la ressource

Ses coéquipiers ont aussi répondu à l’appel et sans les performances d’Eric Gordon et Austin Rivers en sortie de banc ou de Clint Capela, les Rockets auraient peut-être eu plus de difficultés. La blessure de James Harden pourrait finalement être un mal pour un bien, dans la mesure où les troupes de Mike D’Antoni ont démontré qu’ils pouvaient jouer (et gagner) même avec un James Harden diminué et que chacun peut élever son niveau de jeu.

« C’est pour ça qu’il faut garder le cap et jouer les matches comme il se doit, confirme Eric Gordon, lui aussi auteur de son meilleur match de la saison. On doit pouvoir être en mesure de gagner, peu importe qui est absent. C’est ce dont on a besoin. Je sais qu’il (James Harden) est très important dans notre dispositif. Mais même s’il est indisponible, on doit toujours trouver des moyens pour que chacun puisse contribuer à décrocher la victoire ».

Interrogé sur sa potentielle participation au prochain match de Houston, James Harden a confié qu’il était encore trop tôt pour se prononcer. Ses Lieutenants se tiennent prêts à relever le défi, quoi qu’il arrive.