Les Wolves terrassés par un énorme Russell Westbrook (45 points)

Tout avait pourtant bien commencé pour les Wolves avec deux tirs primés de Robert Covington et de Karl-Anthony Towns, et un contre de ce dernier sur Clint Capela. Les Rockets multiplient les maladresses à l’image d’un James Harden fâché avec son tir. Même dans l’attitude, le meilleur marqueur de la NBA semble marquer le coup, et Minnesota en profite (10-4). Sauf que Houston, ce n’est pas que Harden, d’autant que Westbrook monte en température depuis le début d’année. Il agresse la défense, et les Rockets répondent par un 13-0 ! Le match est lancé.

Austin Rivers a pris le relais de James Harden, et Houston tourne beaucoup mieux. Russell Westbrook retrouve son jeu du Thunder, et Austin Rivers est là pour profiter des décalages. Côté Wolves, c’est Jordan McLaughlin qui limite les dégâts mais après 12 minutes, Houston a pris le large (36-26).

James Harden hors du coup

Gordon est chaud bouillant, et Houston conserve ses 10 points d’avance (46-36). À Minnesota, McLaughlin s’en va posterizer Clint Capela, et Keita Bates-Diop sert parfaitement Towns. Et Harden dans tout ça ? Revenu en jeu, il envoie brique sur brique, et se fait même bâcher. Minnesota en profite pour recoller au score, et ce sont les seconds couteaux qui se mettent en évidence, comme Allen Crabbe et Josh Okogie. À la pause, les Rockets ne mènent plus que trois points (63-60).

Au retour des vestiaires, Westbrook reprend son show, mais il manque de soutien. Minnesota joue mieux, et le jeu est plus équilibré. Towns voit davantage le ballon, Wiggins se montre enfin, et les Wolves prennent les commandes grâce à un 11-0 (73-67). Encore contré, et encore maladroit, Harden rejoint le banc. Pour ne rien arranger, il a pris une béquille de Towns. Ce n’est vraiment pas sa soirée, et c’est Westbrook qui tient la baraque. Il a clairement retrouvé ses jambes, et lorsque la défense est en place, c’est lui qui sert Capela ou Danuel House Jr pour le alley-oop. Houston a repris la main (85-80), et son banc fait mal avec encore le duo Rivers-Gordon à la finition. Les deux arrières redonnent 10 points d’avance avant d’attaquer le dernier quart-temps (96-86).

Russell Westbrook en avait encore sous le pied

Gordon lance un concours à 3-points, mais les Wolves ont du répondant. Crabbe et Wiggins répliquent, et les Wolves recollent au score (102-100). Towns revient en jeu, et il laisse exploser toute sa rage sur un alley-oop avec le lancer bonus (108-107). On pense que les Wolves ont le momentum mais Westbrook en décide autrement. Frais comme un gardon, il prend de vitesse ses défenseurs, et multiplient les paniers faciles. Aucun tir à 3-points. C’est du grand Westbrook, et c’est encore lui qui envoie Capela pour le gros alley oop. Résultat : +10 pour Houston à deux minutes de la fin.

Les Wolves sont K.O., et les Rockets signent une deuxième victoire d’affilée (131-124). Pour Russell Westbrook, c’est tout simplement son meilleur match de la saison avec 45 points, 10 passes, 6 rebonds à 16 sur 27 aux tirs. De quoi mettre le doute dans l’esprit des coaches qui voteront pour le All-Star Game…