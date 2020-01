Giannis Antetokounmpo : « Je suis un des visages de la mondialisation de la NBA »

Alors que ses coéquipiers étaient orientés vers une armée de caméras et de micros au bord du parquet, Giannis Antetokounmpo a lui eu le droit à la salle de presse. Star mondiale et MVP en titre oblige.

Souriant et avec des « bonjour » en français dans le texte pour les médias, l’intérieur des Bucks est conscient de son importance durant ces journées à Paris pour l’exposition de la ligue.

« Je suis un des visages de la mondialisation de la NBA, comme l’était Tony Parker avant. De plus, il y a la ligue africaine qui va arriver aussi. J’en ai parlé avec Masai Ujiri (le président des Raptors). J’ai participé à l’Africa Game il y a quelques années. Pour cette nouvelle ligue, je suis impatient de voir ça et j’espère qu’un jour, on pourra jouer un match de saison régulière en Afrique. »

Arrivé après ses coéquipiers, le MVP 2019 n’a pas eu le temps de tester sa popularité en France, mais il sait qu’elle a explosé en quelques années seulement.

« J’étais venu à Paris il y a trois ans avec ma copine. Je me baladais tranquillement et j’avais visité la tour Eiffel. Personne ne m’avait reconnu. Pas sûr que je puisse le refaire aujourd’hui », sourit-il ainsi.

Il a néanmoins fait un petit détour par le Parc des Princes pour visiter l’antre du PSG. « J’adore le football. J’y ai joué entre neuf et douze ans. Plus jeune, j’étais supporter d’Arsenal. Ensuite, quand Zlatan Ibrahimovic est venu à Paris, je suis devenu fan. J’ai visité le stade de Chelsea il y a cinq ans, donc je voulais absolument faire celui du PSG. On a été dans les vestiaires, on a vu l’histoire de ce club et on a tapé dans la balle. »

Heureux d’être à Paris et enjoué pendant l’entraînement des Bucks, on pourrait presque croire que Giannis Antetokounmpo est ici en représentation. Le contexte rend ce match différent, mais le fond reste le même que de l’autre côté de l’Atlantique. « J’en parlais avec mon frère. Habituellement, Paris, ce sont les vacances. Il y a une excitation, beaucoup de médias mais il faut rester concentré car il y a un boulot à faire : gagner. »

Propos recueillis à Paris