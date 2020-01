Pour Spencer Dinwiddie, les blessures expliquent les problèmes offensifs des Nets

Une huitième place accrochée avec un faible bilan de 18 victoires en 42 matches : les Nets ne parviennent pas à séduire ou au moins rassurer cette année. Pourtant, les ambitions sont là et l’effectif a été renforcé.

Sauf que les blessures de Kyrie Irving, DeAndre Jordan ou Caris LeVert (sans oublier Kevin Durant bien évidemment) polluent cette première partie de saison.

« Si on regarde, on a plus ou moins un Big 3 », estime Spencer Dinwiddie, en évoquant Kevin Durant, Kyrie Irving et Caris LeVert. « En 41 matches joués, ils auraient pu avoir un total de 123 rencontres disputées, c’est ça ? Ils sont probablement à 40 (32 exactement, pour Irving – Levert)… Et on est encore dans la course aux playoffs. On ne se cherche pas d’excuse, mais citez-moi une autre équipe qui réalise cela. »

Kyrie Irving a été touché à l’épaule, puis souffre de la cuisse actuellement, quand Caris LeVert a été blessé au pouce. Avec Spencer Dinwinddie, ce sont les deux meilleurs joueurs offensifs de l’équipe et on compte leurs absences en semaines. Ils n’ont joué ensemble que 13 matches…

« Si les joueurs payés pour marquer ne sont pas là, il semble logique que votre attaque soit en difficulté », poursuit Spencer Dinwiddie. « Voilà pourquoi on en est là. Ce n’est pas de notre faute. Les blessures, c’est très chiant. »

Même discours de la part de Kenny Atkinson.

« Plus on sera en bonne santé, meilleur on sera. C’est tout. On doit être en bonne santé de manière constante. On a assez de talent ici, assez de joueurs, donc pour le moment, on doit serrer les dents pendant ces temps compliqués. Quand les joueurs seront présents continuellement, ça ira bien mieux, c’est aussi simple que ça. »

Les Nets sont ainsi la 11e meilleure défense de NBA cette saison (107.5 points encaissés sur 100 possessions) mais seulement la 26e défense (105.3 points marqués sur 100 possessions).