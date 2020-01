C’est tout le paradoxe de cette saison des Wolves qui s’est résumé en un match cette nuit à Chicago. Le potentiel est là, comme on a pu le voir sur le début d’exercice, le « go-to-guy » de l’équipe est au rendez-vous avec un 8e match en carrière à 40 points ou plus, mais à l’arrivée, Minnesota a encore perdu, face à une équipe à sa portée (117-110).

Même si la saison a été gâchée par la blessure de Karl-Anthony Towns durant un mois entre décembre et janvier, le président des opérations basket de la franchise de Minneapolis, Gersson Rosas, en a toutefois profité pour rappeler une évidence à l’approche de la trade deadline et alors que plusieurs rumeurs ont fait état d’un éventuel mécontentement du joueur face à la situation de son équipe : KAT est tout simplement « intouchable ».

« C’est le meilleur joueur de notre équipe et c’est le gars autour duquel on construit. Tout ce qu’on fait, c’est l’aider à être le meilleur joueur possible et nous aider à devenir la meilleure équipe. C’est un talent spécial et nous allons faire tout notre possible pour l’aider à accomplir son immense potentiel », a déclaré Gersson Rosas.

Toujours attentifs au marché

La semaine dernière, le joueur, qui attaque à peine son contrat maximum à 158 millions de dollars sur cinq ans, avait pour sa part glissé que ces rumeurs de départ n’avaient « pas de sens ». Comme au sein d’autres franchises en difficulté, on réclame donc de la patience.

« On comprend que tout le monde veut gagner, et je suis dans le même bateau, » a pour sa part souligné le coach, Ryan Saunders. « J’ai grandi en étant un fan des Wolves, donc je sais que les fans ont beaucoup attendu. On sait aussi qu’il faut de la patience pour provoquer de grandes choses. On doit continuer à travailler tous les jours avec ce but en tête. Ça ne sera pas facile, mais on doit continuer à se concentrer sur ce qu’on peut contrôler ».

Les Wolves se sont récemment montrés actifs sur le marché en récupérant Allen Crabbe contre Jeff Teague et Treveon Graham.

« On a été très agressifs et minutieux en termes d’opportunités pour aider notre équipe. Ça va être un processus continu, » a ajouté Gersson Rosas. « On va rester actifs, à regarder toute opportunité qui peut se présenter et s’assurer que s’il y a un deal qui peut faire progresser notre équipe, on fera le maximum pour l’exploiter ».