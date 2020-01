Derrick Jones Jr. rejoint Dwight Howard au Slam Dunk Contest

C’était attendu et Shams Charania annonce que Derrick Jones Jr. a accepté l’invitation de la NBA afin d’affronter Dwight Howard lors du concours de dunks, au prochain All-Star Weekend, qui aura lieu à Chicago.

Le voltigeur de Miami avait déjà participé au concours, en 2017, où il avait été battu par Glenn Robinson III.

Désormais, on attend le nom des deux autres participants, et tout le monde espère que Zach LaVine et Aaron Gordon seront de la partie, pour recréer leur duel de 2016, mais l’arrière des Bulls attend apparemment de savoir s’il participera au All-Star Game pour accepter l’invitation de la NBA pour le Slam Dunk Contest. À suivre…