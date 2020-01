Le Magic récupère une enveloppe pour recruter un joker médical

Suite aux blessures longue durée de Jonathan Isaac et d’Al-Farouq Aminu, le Magic avait déposé deux dossiers pour décrocher des « Disabled Player Exception », ces enveloppes qui permettent de recruter un joker médical. La NBA en a accepté un seul, le cas Aminu qu’on ne devrait pas revoir cette saison.

Orlando possède désormais environ quatre millions de dollars pour signer un joueur libre comme Jeff Green par exemple, ou pour réaliser un transfert. A condition de récupérer un joueur qui est en fin de contrat.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.