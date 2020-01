Les Nuggets perdent aussi Mason Plumlee

On en termine avec la première partie de saison et les blessures s’accumulent un peu partout. À Denver, c’est Mason Plumlee qui rejoint l’infirmerie pour une durée comprise entre deux et quatre semaines. La doublure de Nikola Jokic, précieux par ses contres et son boulot de l’ombre, est touché au pied droit, et il rejoint donc Jamal Murray et Paul Millsap sur la liste des blessés. Dans le pire des cas, on le reverra après la coupure du All-Star Game.

Pour Mike Malone, ça signifie du même coup qu’il va falloir changer ses plans, et sans doute miser davantage sur la polyvalence des ailiers comme Jerami Grant et Juancho Hernangomez pour épauler Nikola Jokic.

Du côté des dirigeants, il faudra envisager de signer des éléments pour dix jours afin de compenser ces pertes, même si l’effectif est dense, d’autant qu’il y a une place libre dans l’effectif, ou carrément envisager un échange puisque Malik Beasley reste transférable après son refus de prolonger en début de saison.