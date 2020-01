Les Mavericks craignent une rupture du tendon d’Achille pour Dwight Powell

C’est hélas une blessure qui fait de plus en plus de dégâts puisque après John Wall, Kevin Durant ou encore J.J. Barea et David Nwaba, c’est au tour de Dwight Powell de souffrir semble-t-il d’une rupture du tendon d’Achille de la jambe droite. Seule l’IRM le confirmera mais selon The Athletic, le staff médical des Mavericks est très pessimiste.

« On craint que ce ne soit grave, mais on n’en sera certain qu’après les examens » a rappelé Rick Carlisle. « Ce qui est certain, c’est que c’est vraiment dur à avaler. Vraiment. »

Comme souvent pour ce type de blessure, Dwgith Powell s’est blessé seul à la fin du premier quart-temps. Un drive près de la ligne à 3-points et soudain, sa jambe droite qui ne suit pas. Il restera allongé de longues minutes au sol avant d’être accompagné aux vestiaires.

« Il nous apportait beaucoup » regrette Luka Doncic. « C’est un super mec. Il ne mérite pas ça. Je suis sûr qu’il reviendra encore plus fort. »

Précieux en défense par ses qualités athlétiques et sa mobilité, mais aussi en attaque par sa lecture sur le pick-and-roll, Dwight Powell était titulaire aux côtés de Kristaps Porzingis, qui effectuait cette nuit sa grande rentrée.