Kemba Walker a enfin brisé la malédiction LeBron James

« Comme je suis dans une nouvelle équipe, la vérité, c’est que je mène 1-0 désormais. » C’est avec humour que Kemba Walker a réagi à la fin de son impressionnante série de défaites face à LeBron James : 28 depuis son arrivée en NBA en 2011. À l’époque, l’actuel ailier des Lakers est à Miami, et il va donc dominer les Bobcats puis les Hornets à chaque rencontre. Et lorsqu’il revient à Cleveland, rebelote ! À l’arrivée, 28 victoires en 28 confrontations, et Kemba Walker aura donc attendu neuf ans, et son arrivée à Boston pour débloquer son compteur.

« Il a battu beaucoup de monde, et je vous parie qu’ils sont peu nombreux à avoir un bilan positif contre LeBron James » a réagi le meneur sur NBC Sports après la fessée infligée aux Lakers. « Je suis content car j’en aurai au moins une avant qu’il ne prenne sa retraite… Qui sait combien de temps il va jouer ? C’est juste incroyable. Mais ce n’est qu’une victoire, et il en a 28. »

Même si ça reste anecdotique, Marcus Smart confie que les joueurs en ont parlé entre eux avant le match. « À sa décharge, les équipes dans lesquelles il jouait n’avaient pas vraiment la possibilité de battre les équipes de LeBron. Il était dans une situation de défaites. Mais c’est bien qu’il ait pu se débarrasser de cette épine du pied. On est content pour lui. C’était une superbe victoire collective, et on est très heureux pour Kemba qu’il se soit enlevé cette étiquette« . Même satisfaction chez Gordon Hayward : « C’est un joueur difficile à battre, et je suis heureux qu’il ait enfin une victoire. »

Prochain rendez-vous, le 23 février au Staples Center, une semaine après le All-Star Game. Les Lakers seront revanchards après la fessée de la nuit dernière.