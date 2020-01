Norman Powell, un Raptor aux performances de mammouth

Et soudain, « l’ouragan Powell » a déferlé sur les Hawks. Hyper discret dans sa première période à Atlanta hier, Norman Powell a progressivement trouvé son rythme dans la seconde. Un premier panier lointain dans le corner, puis un second, un troisième… L’arrière des Raptors a ainsi aligné six paniers primés entre la fin du troisième quart-temps et l’ultime période.

Soit 27 points au total (7/14 dont 6/9 de loin) dans la victoire, dont 17 unités dans le seul 4e. Ce match, une « simple » explosion offensive comme Norman Powell nous y habitue depuis le début de sa carrière ? Non, bien plus que ça.

On attendait beaucoup Pascal Siakam cette saison chez les Raptors. Mais en faisant moins de bruit, son coéquipier à l’aile connait lui aussi une progression statistique fulgurante. Cette sortie à 27 points, c’était son cinquième match de suite à 20 points ou plus, sa plus longue série du genre en carrière.

Ralenti par une blessure (épaule) durant le mois de décembre, il poursuit sa montée en puissance offensive : 14 points de moyenne en novembre, 18 en décembre puis près de 24 sur ce mois de janvier ! « Je prends simplement les tirs que j’ai l’habitude de prendre, » se contente-il de réagir. « J’ai confiance en mon jeu, confiance en mon tir. »

En témoignent ses excellents pourcentages de réussite cette saison, 51% en général dont 42% à 3-points. En janvier, cette adresse grimpe encore de près de 10 points supplémentaires ! « J’adore mon rôle, » poursuit le champion en titre, dont l’efficacité varie peu qu’il sorte du banc ou qu’il soit titulaire. « Je me suis fixé des objectifs très élevés, j’essaie de les atteindre. »

Pour les Raptors, il reste ce boosteur offensif capable de défendre correctement. « Je crois qu’il est très à l’aise avec son rôle aujourd’hui, » pense aussi Kyle Lowry. « Il est à l’aise avec l’idée d’être notre 6e homme, de rentrer et d’être ce scoreur énergique. Ses tirs rentrent, il est dans le rythme et il est régulier. » « C’est un vrai luxe de l’avoir, » poursuit Fred VanVleet. « Ça nous donne de la stabilité, peu importe ce qu’il se passe durant le match. »

C’est précisément, selon le meneur des Raptors, ce qu’il a pu apporter dans cette rencontre face aux Hawks : « Il n’était pas vraiment dedans en première période, et puis il a explosé dans le troisième quart-temps, et inscrit 17 points avec une vitesse. C’était le coup de boost dont nous avions besoin. »