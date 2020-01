Le Top 10 de la nuit : Jaylen Brown monte sur LeBron James

Avec un programme aussi dense, le Top 10 de la nuit est forcément puissant. C’est Jaylen Brown qui décroche la première place en grimpant sur LeBron James, et l’ailier des Celtics a confié avoir apprécié le moment.

On apprécie aussi les passes de James Harden, celle de Denni Schröder pour Deonte Burton et surtout celle de Marcus Smart pour Enes Kanter dans le trafic. Malik Monk rend de son côté hommage à Michael Jordan avec du « hang time » alors que Rudy Gobert finit une belle action du Jazz et qu’Al Horford punit Jarrett Allen au contre.