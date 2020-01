Damian Lillard plante 61 points (record en carrière) pour terrasser les Warriors en prolongation

Toujours privés de CJ McCollum, les Blazers débutent avec deux jeunots dans le cinq : Nassir Little le rookie et Anfernee Simons, le sophomore. À la maison, Portland fait la course en tête mais sans vraiment convaincre ni faire l’écart. Gary Trent Jr. file au dunk après une belle relance et Hassan Whiteside fait parler sa puissance au poste bas mais les Warriors ne décrochent pas. Marquese Chriss décolle pour un alley-oop puissant dont il a le secret mais Whiteside conclut le premier quart d’un dunk autoritaire (27-23).

Golden State reprend l’action avec une toute autre attitude en deuxième quart, avec un 15-2 qui scotche les Blazers à -11. Jaylen Hoard est en mission sur Eric Paschall et la tâche est ardue pour le rookie français qui doit concéder le panier et la faute. Les Warriors ont repris le contrôle et c’est au tour de Portland de courir après le score, avec Lillard qui s’envole mais rate son dunk… à l’inverse de Melo, bien présent à la claquette dunk ! Malgré un 3-points de « Logo » Lillard, les Blazers restent à -4 (57-53).

D’Angelo Russell titille Damian Lillard

Avec 9 joueurs en tenue après l’échange de Bazemore et Tolliver, Portland doit jouer serré. En étant relégué à -10 en 3e quart, l’affaire se corse, mais Lillard répond présent avec des tirs importants, tout comme Whiteside à la claquette hurlante. « Dame » est plus leader que jamais dans ce troisième quart mais Golden State garde l’avantage, avec Chriss qui écrabouille un dunk monumental sur la claquette ! Trent rentre enfin un 3-points mais il y a toujours -5 avant le dernier quart-temps.

Les All-Stars se livrent un beau duel en début de quatrième. D’Angelo Russell rentre un tir compliqué mais Lillard fait de même, d’encore plus loin. Russell envoie Chriss dans les nuages au alley-oop mais Dame répond encore par un 3-points plein axe pour enfin reprendre les commandes. Russell lui répond quelques secondes plus tard d’un tir à 3-points en première intention. Dame obtient le panier plus la faute mais la défense de Rip City est toujours absente quand Willie Cauley-Stein sert Paschall au dunk, après le rebond offensif des Dubs…

Dame Time !

Damian Lillard se fait bâcher par WCS et Golden State a les clés pour l’emporter, surtout après les lancers de Burks. Mais la star des Blazers fait danser ce dernier avant de planter le tir de l’égalisation à 14 secondes du terme. D’Angelo Russell, puis Alec Burks, ne peuvent départager les deux équipes (113-113).

En prolongation, Burks et les Warriors continuent de jouer leur jeu sans peur et sans reproche, avec Cauley-Stein qui donne +6 après un alley-oop. Portland s’en remet encore et toujours à son leader, et Lillard délivre ! Encore ! Après un 3-points de Simons qui coupe la poire en deux, Lillard s’occupe d’égaliser et Trent de passer devant. Burks inscrira bien un 3-points mais Lillard finit le match aux lancers, avec 61 points au compteur et un nouveau record personnel et de franchise. Une victoire qui compte puisque Portland reste au contact des Grizzlies et des Spurs dans la lutte pour la 8e place.