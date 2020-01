Le Jazz ne voulait pas prendre le risque de perdre Royce O’Neale

Le timing est parfait pour la franchise de Salt Lake City. En sécurisant Royce O’Neale à 36 millions de dollars sur quatre ans, le front office du Jazz s’est évité une potentielle montée des enchères cet été, alors que l’arrière-ailier dans sa troisième saison NBA s’apprêtait à être free agent protégé.

Il l’est aussi pour le joueur de 26 ans qui n’a pas hésité au moment de prolonger dans la structure qui lui a donné sa chance et lui a permis de progresser pour devenir un « 3&D » référencé de la ligue.

L’environnement est saint, compétitif, et Royce O’Neale y joue un rôle important, autant d’éléments qui ont primé sur l’éventualité de prendre quelques millions de plus, ici ou ailleurs, cet été.

« J’ai senti que c’était le bon moment, a-t-il déclaré après avoir signé sa prolongation. Tout le monde est en pleine forme dans l’équipe, je suis dans un endroit super et je me sens à l’aise avec ma situation, à jouer un grand rôle dans l’équipe, être à Utah et simplement de pouvoir jouer au basket ».

Un joueur polyvalent et bosseur

Non drafté en 2015, Royce O’Neale s’était finalement fait une place dans le roster du Jazz après un passage en Europe. Il a ensuite su se montrer indispensable, d’abord par sa défense, avec une polyvalence appréciée sur plusieurs postes, mais a aussi affiché sa détermination par ses progrès continus, à 3-points notamment, shootant désormais à un très correct 44.3% de réussite derrière l’arc en trois tentatives par match.

« La personnalité de Royce, son talent et sa progression devant nos yeux ici à Utah comptent beaucoup pour nous, a avancé le GM Justin Zanik. Il s’est avéré que le timing était approprié pour les deux parties pour arriver à un accord et nous en sommes ravis ».

Utah s’est non seulement assuré la présence d’un deuxième stoppeur défensif de choix mais aussi d’un « role player » précieux dans le dispositif de Quin Snyder.

« Le dicton disait que le ballon devait arriver dans les mains du plus mauvais shooteur (pour bien défendre). Mais aujourd’hui, l’attaque a inversé la dynamique en faisant en sorte que le ballon arrive dans les mains du joueur qui affronte le plus mauvais défenseur, souligne pour sa part le vice-président des opérations basket Dennis Lindsey. Quand tu as quelqu’un comme Royce, qui peut littéralement défendre du poste 1 au 5 par séquences et du 1 au 4 d’un point de vue plus tactique, ça nous permet d’élargir le plan de jeu dans notre choix du match-up le plus avantageux ».

Le profil d’un joueur comme Royce O’Neale est de plus en plus recherché en NBA, laissant penser qu’il aurait pu coûter plus cher au Jazz cet été. Avec un deal honnête, Utah joue donc la stabilité et conserve la flexibilité suffisante pour signer Jordan Clarkson cet été ou un autre free agent, voire monter un plus gros deal. « C’est toujours mieux d’avoir quelque chose de concret et établi pour aller de l’avant plutôt que de se retrouver dans l’inconnu au moment d’aborder l’été », conclut Justin Zanik.