A Brooklyn, Nic Claxton repointe le bout de son nez

Pour les joueurs qui ne jouent que très rarement, c’est sans doute la phrase la plus utilisée, répétée et usée possible : « Je dois être prêt dès qu’on appelle mon nom. » Il faut donc « rester prêt » et essayer d’être le meilleur possible avec le peu de minutes qui seront offertes.



S’il y en a un qui a bien appliqué ce cliché, c’est Nic Claxton. Le pivot des Nets avait fait un premier passage remarqué en novembre 2019, souligné par un Spencer Dinwiddie enthousiaste à son propos. Puis, plus rien ou presque. 91 secondes contre Orlando le 6 janvier dernier, mais sinon, aucune apparition entre le 27 novembre 2019 et le 18 janvier ! Durant cette période, il fut également blessé et a joué en G-League.

DeAndre Jordan absent à cause d’une blessure à la main, comment allait-il donc se comporter au moment de rentrer face aux Bucks, la meilleure équipe de la ligue ? Très bien puisqu’il a fait sa prestation la plus aboutie de sa première année en NBA avec 14 points à 7/12 au shoot, 6 rebonds et 3 contres en seulement 19 minutes.

« Il va devenir un très bon joueur dans cette ligue », annonce Kenny Atkinson. « Il a quelque chose en plus. Il va très vite, a de bonnes mains, réagit et saute rapidement. Il est très énergique et il joue très dur. Il travaille ses points forts, et donc avec un peu de rythme, il deviendra un super joueur pour nous. »

Son agressivité vers le cercle est un effectivement un plus. Le rookie n’a pas peur d’aller défier les grands. Encore brut, tout n’est pas maîtrisé mais c’est un bon début. Sur des courtes séquences de jeu, Claxton est donc une excellente troisième rotation au poste de pivot, derrière Jarrett Allen et DeAndre Jordan.

« Je lui ai envoyé un texto la semaine passée », commente Kyrie Irving. « Pour lui dire qu’il avait le soutien du vestiaire, qu’on le suivait afin qu’il progresse. Des joueurs aussi talentueux, il faut s’assurer qu’ils avancent bien. Je suis sûr qu’on va le voir de plus en plus, comme Jordan est blessé. Je suis impatient de jouer avec lui. Il a des objectifs pour les cinq prochaines années et il a une superbe opportunité devant lui. »