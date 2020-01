Le MVP de la nuit : Domantas Sabonis fait du Nikola Jokic

On ne sait pas s’il sera le meilleur joueur de la semaine à l’Est, mais Domantas Sabonis réalise un grand début d’année 2020 et après avoir compilé 29 pts, 13 rbds et 6 pds face aux Wolves, il a fait mieux cette nuit face aux Nuggets avec 22 pts, 15 rbds et 10 pds et c’est tout simplement son premier triple double en carrière. Et il le réussit face à l’un des maîtres du genre, Nikola Jokic !

Leur duel sous les panneaux a rythmé la rencontre entre Denver et Indiana, et c’est Sabonis qui a eu le dernier mot dans le dernier quart-temps pour décrocher cette 5e victoire de suite. Avec l’aide de Doug McDermott, bien planqué dans le corner, le Lituanien va faire très mal aux Nuggets, à la fois par son agressivité au rebond et sa technique près du cercle, mais aussi par sa vision du jeu. « McDermott nous a tués. Sabonis nous a tués » résume Mike Malone. « Dans le 4e quart-temps, ils ont pris six rebonds offensifs. Et les rares tirs qu’ils ont ratés, ils nous ont bousculés et ils étaient tout simplement bien plus physiques. C’est une défaite décevante. »

Cinquième meilleur rebondeur de la NBA alors qu’il partage la raquette avec Myles Turner, Sabonis prouve cette saison qu’il est tout simplement l’un des meilleurs intérieurs de la NBA, et qu’il aurait largement sa place au All-Star Game pour récompenser la belle 5e place des Pacers. Cette nuit, les Pacers ont très mal débuté le match (1 sur 10 aux tirs) mais ils n’ont jamais rompu, et Sabonis a frappé au meilleur des moments. « J’ai eu le sentiment qu’on était toujours là, avec 5-6 points de retard » souligne le MVP de la nuit. « J’ai le sentiment que c’est la victoire qu’il nous fallait pour débuter ce road trip, et simplement en ayant confiance en mes coéquipiers, j’ai senti qu’on pouvait passer le niveau supérieur. Dans le 4e quart-temps, tout le monde a élevé son niveau de jeu, et réalisé de grosses actions. »