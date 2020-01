Derrick Rose au All-Star Game ? A Detroit, on y croit !

À un mois du All-Star Game, chaque franchise NBA milite pour envoyer ses joueurs au All-Star Game. Grant Williams l’avait très bien fait pour son Big Three à Boston, le Jazz est comme chaque année derrière Rudy Gobert, et du côté de Detroit, Dwane Casey assure que Derrick Rose ne devrait pas seulement se contenter du Skills Challenge à Chicago, sa ville de coeur. « Derrick est un All-Star » affirme-t-il sur le site du club. « Il va où il veut avec le ballon. Il attire les prises à deux. Je le dis à tout le monde : il devrait être All-Star. »

À mi-saison, le meneur de jeu pète la forme : il reste sur deux sorties de choix, comme titulaire, avec 26 points à 11/12 puis 27 à 12/17. Sur l’année, il compile 18.3 points à 50% aux tirs et 5.9 passes, ses meilleures moyennes depuis ses opérations aux genoux. Il reste même sur huit matchs de suite à plus de 20 points – son record est de dix. « Je lui ai dit l’autre jour qu’il ressemblait au Derrick Rose MVP en 2011 » s’enflamme Markieff Morris. « Il est rapide, il prend de bonnes décisions, il peut jouer en sortie de banc ou titulaire, il score, il porte cette équipe. »

Une concurrence trop rude

Malheureusement, ça ne suffit pas pour placer Detroit au niveau de ses ambitions, la franchise pointant seulement à la 9e place à l’Est avec 16 victoires pour 27 défaites. Même si D-Rose continue de faire parler de lui et que les Pistons capitalisent sur leurs deux victoires de suite, son seul espoir est le vote des fans. « Je ne sais pas combien de meneurs sont meilleurs que lui en NBA » interroge Casey. « Quelques uns au mieux, mais peu à afficher son niveau du moment. On n’est pas en playoffs, j’en ai conscience, mais c’est un All-Star. »

La réponse du principal intéressé sur le sujet ? « Je n’ai jamais joué pour y participer. Si le gens décident de me choisir, c’est cool. Sinon, je continuerai de jouer de la même façon. » Au dernier pointage, il se classait quatrième sur les lignes arrières à l’Est, à un peu plus de 400 000 voix de Kyrie Irving, dont les Nets ne sont pas au mieux. Comme les Hawks de Trae Young, mais le Sophomore fait la course en tête.

Bradley Beal, Zach LaVine ou Evan Fournier ne peuvent, de la même façon, pas trop faire valoir leur bilan collectif, à l’inverse de Khris Middleton et Eric Bledsoe, Kyle Lowry et Fred VanVleet, Kemba Walker et Jaylen Brown, Ben Simmons ou Malcolm Brogdon. Ce sera dur pour D-Rose de se faufiler parmi ceux-là, mais il ne sera sûrement pas le plus grand déçu.