A mi-saison, Derrick Rose pète toujours la forme

La victoire de Detroit à Boston a donné des ailes aux Pistons, qui ont enchaîné cette nuit avec un match abouti sur le parquet des Hawks, symbole de la confiance qui règne actuellement dans les rangs de la formation de Dwane Casey.

« Les gars jouent ensemble, communiquent et l’alchimie, offensive et défensive, est bonne. Tout le monde fait sa part du travail, c’est un gros plus pour nous », a reconnu le coach de Detroit après le succès 136-103 des siens à Atlanta.

Plus de 30 minutes par match en 2020

Parmi les points de satisfaction particuliers au niveau individuel, Derrick Rose fait partie de ceux qui se démarquent. L’ex meneur des Bulls est titulaire depuis deux matchs et enchaîne les rencontres à plus de 30 minutes en moyenne sur l’année 2020.

Après avoir planté 22 points avec un joli 11/11 à 2 points à Boston, D-Rose a confirmé cette nuit avec 27 points (à 12/17 au tir) et 9 passes décisives en 26 minutes, signe qu’il est en pleine possession de ses moyens, à 31 ans et malgré son lourd passé en terme de blessures.

« Je me sens bien, a-t-il déclaré pour expliquer son enchaînement de bonnes performances. La franchise a pris ses précautions avec moi tôt dans la saison. J’ai continué à montrer que j’étais là, à faire mon travail, prendre soin de mon corps. Je me suis préparé tout l’été et j’en récolte enfin les fruits ».

Toujours dévoreur d’espaces

Derrick Rose bénéficie aussi de la confiance actuelle de tout un groupe, comme en témoigne le 15/32 des Pistons à 3 points cette nuit, avec notamment un Sviatoslav Mykhailiuk en mode sniper (5/7), ce qui offre au meneur plus d’espace pour pénétrer.

« Le parquet est ouvert, les adversaires vont passer sous les écrans, ça fait beaucoup d’espace, ajoute-t-il. Je peux prendre l’avantage depuis un spot, me tourner vers le corner, donc il n’y a pas de pression du tout. J’ai des shooteurs, donc mon job c’est de maintenir le tempo, être agressif et distribuer lorsque je vois une ouverture ».

Pour sa possible troisième titularisation consécutive demain à Washington, Detroit visera une troisième victoire de rang, ce qui n’est encore jamais arrivé cette saison.