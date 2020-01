Le Jazz continue de militer pour envoyer Rudy Gobert au All-Star Game

Un an après, la pilule n’est toujours pas passée. Toujours plus dominant au sein d’une équipe aux portes du podium à l’Ouest, Rudy Gobert a toutes les chances, cette saison encore, de participer à son premier All-Star Game.

Le dilemme reste le même : le pivot français n’affiche peut-être pas de stats flamboyantes, bien que très correctes avec un double-double en moyenne par match, près de deux contres et le deuxième meilleur pourcentage de réussite au tir de toute la ligue, mais il demeure l’élément central de la réussite du Jazz avec son compère Donovan Mitchell.

« Il ne score peut-être pas autant de points que d’autres. Mais on voit la façon avec laquelle il a un impact dans beaucoup d’autres secteurs, » rappelle son coach Quin Snyder. « Avec les statistiques avancées, ce n’est pas vraiment dur à trouver, il suffit d’aller sur NBA.com. On le voit aussi parce que l’équipe gagne. Dans les cinq dernières minutes du match, je me fous de savoir si Rudy met un panier ou pas. Si l’autre équipe ne score pas, c’est déjà très bien, et sa défense est au cœur de tout ça ».

Donovan Mitchell : « Il mérite d’être un All Star »

Depuis la dernière victoire en date d’Utah, sur le parquet de Brooklyn, une vidéo tourne sur les réseaux sociaux, résumant parfaitement la force de dissuasion de Rudy Gobert lorsque les autres équipes doivent l’affronter. Cette capacité à faire déjouer les adversaires, tout comme lorsque ces derniers sont forcés de changer leur trajectoire de tir, par peur du contre, n’apparaît en revanche sur aucune donnée statistique.

Même si Donovan Mitchell est davantage fait pour un rendez-vous comme le All-Star Game, l’arrière estime que Rudy Gobert mériterait de l’accompagner cette saison, ne serait-ce qu’en récompense de son travail accompli depuis son arrivée à Salt Lake City. Car non seulement le Français a progressé en attaque depuis deux saisons, mais il se démarque par deux autres caractéristiques essentielles, son altruisme mis au service d’un seul objectif : la gagne.

« Il est exceptionnel. Vous le savez, défensivement, c’est un gars sur lequel on se repose beaucoup, mais c’est aussi quelqu’un qui a été continuellement là, en soutenant la colonne vertébrale de l’équipe, en étant un leader vocal et en étant un leader par l’exemple, » ajoute l’arrière. « On sait tous ce qui s’est passé l’an dernier, à savoir qu’il a été snobé du All-Star Game. On essaie juste de trouver des façons de l’intégrer. On le veut vraiment et lui aussi veut en être. Je ne devrais pas mais je vais le dire pour lui, il mérite d’être un All-Star ».