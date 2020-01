Evan Fournier dresse le bilan de la première moitié de saison du Magic

L’ambiance était morose dans le vestiaire du Magic. Après avoir débuté le match par un 13-0, les hommes de Steve Clifford sont passés au travers, offrant aux Warriors leur première victoire lors des 11 derniers matchs.

À l’image de son coach, Evan Fournier était déçu et frustré par la contre-performance de son équipe. Malade depuis deux jours, le Français, qui a quand même tenu sa place, n’était pas d’humeur à disséquer la rencontre, mais il a par contre bien voulu tirer le bilan du Magic lors des 41 premiers matchs de la saison.

Avec 20 victoires pour 21 défaites, Orlando a pris le bon wagon. Ils sont actuellement septièmes à l’Est, avec une avance non négligeable sur la neuvième place mais avec un retard conséquent sur le sixième. Ils ont donc toutes les cartes en mains pour participer à leurs deuxièmes playoffs consécutifs. Toujours ambitieux, Evan Fournier n’est lui pas satisfait de cette première partie de saison et il ne le cache pas.

« Ce sont nos principes défensifs et notre souci du détail qui font la différence »

« Je dirais que c’est décevant, » assure-t-il en toute honnêteté. « Décevant dans la façon dont on a commencé… C’est vrai qu’on a eu quelques changements mais on a mis beaucoup de temps à se mettre en place défensivement et ça nous a coûté beaucoup de matchs. Des matchs qu’on aurait dû gagner. Il y a eu des blessures mais ça n’empêche pas la façon dont on joue. Là on est mieux, bon… ce soir c’était nul, mais défensivement on commence vraiment à se mettre dedans. Et, de toute façon ça passera par là parce qu’on est pas une équipe qui va scorer 120 points par match. »

Comme souvent, l’analyse de l’arrière de l’équipe de France est juste. Si vous n’avez pas eu la chance de beaucoup voir le Magic jouer cette saison, un simple coup d’œil sur leurs stats avancés confirment la description d’Evan Fournier. Selon Cleaning The Glass, Orlando se place au sixième rang des meilleurs défenses de la ligue.

Malgré le faux départ évoqué par Evan Fournier, ils ont su redresser la barre en dépit des blessures de deux de leurs meilleurs défenseurs, Al-Farouq Aminu et Jonathan Isaac, et de leur pivot titulaire, Nikola Vucevic. Le Français lui n’est pas surpris parce que plus que les joueurs, c’est le système qui compte.

« Non, je ne suis pas surpris parce que peu importe qui est sur le terrain… bon bien sûr qu’avec Isaac par exemple ça rajoute du contre, de la présence, etc., mais ce sont nos principes défensifs et notre souci du détail qui font la différence. Donc tout le monde peut le faire, que ce soit un joueur lambda, un starter, peu importe, » explique-t-il.

L’attaque en revanche est un autre problème. Le Magic est en effet la sixième pire attaque de la ligue. Leur manque de shooteurs (27e à la réussite à 3-points) permet à leur adversaire de protéger la raquette. Sans « spacing », les pénétrations sont donc plus difficiles à créer et les défenses peuvent se focaliser sur Nikola Vucevic poste bas.

Comment est-ce que le Magic peut progresser de ce côté du terrain ? Réponse d’Evan Fournier.

« Il faudrait qu’on joue plus intelligemment. Qu’on joue de la bonne façon, qu’on connaisse nos forces et nos faiblesses, et qu’on soit tous conscients de ce qu’il faut qu’on fasse, » analyse-t-il. « Bien sur ça commence avec les leaders, on est forcément les plus responsables. Et puis, il y a un travail à faire pour comprendre comment les défenses nous jouent, voir leur plan de jeu et s’adapter en fonction de ça. »

« C’est certain qu’il faut que Markelle Fultz trouve un équilibre entre le fait d’être agressif et faire jouer. Mais bon… c’est comme tous les meneurs, ça viendra avec l’expérience »

Orlando doit également faire avec un nouveau meneur de jeu, en la personne de Markelle Fultz, qui découvre véritablement la NBA. Le numéro un de la Draft 2018 a connu deux premières saisons quasiment blanches à cause d’une blessure à l’épaule qui a mis sa gestuelle de tir sous le microscope. Transféré à Orlando la saison dernière, il a pu reconstruire son tir et sa confiance, et tout le travail qu’il a fourni commence enfin à payer.

Match après match, il montre tout son potentiel, en particulier en percussion où son gabarit et son premier pas le rendent difficile à contenir. Markelle Fultz a par contre encore beaucoup de progrès à faire en tant que meneur gestionnaire. Le Magic cherche donc un équilibre entre développer son meneur et son attaque.

Pour Evan Fournier, c’est une situation délicate mais il est à 100% derrière son jeune coéquipier. « Même avec DJ (Augustin) à la mène l’année dernière, on n’était pas la meilleure des attaques, » rappelle-t-il à juste titre.

« Disons que… C’est compliqué, parce que comme tu as dit, c’est sa première année. Il commence à vraiment bien se sentir et il joue de mieux en mieux donc je pense qu’il faut l’encourager, » dit-il. « Mais c’est certain qu’il faut qu’on trouve un équilibre entre le fait d’être agressif et le fait de faire jouer. Mais bon… c’est comme tous les meneurs de jeu, ça viendra avec l’expérience et il a vraiment des qualités indéniables qu’il faut utiliser donc voilà… c’est vraiment une histoire d’équilibre. »

Orlando aura peu de temps pour trouver cet équilibre. Leur calendrier avant le All-Star Game va rapidement se corser, avec des confrontations face au Thunder, aux Clippers, aux Celtics, au Heat par deux fois, et aux Bucks.

Propos recueillis à San Francisco.