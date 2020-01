Atlanta veut s’appuyer sur l’expérience de Jeff Teague

C’est un fait qui résume tout ou presque : à lui seul, Teague possède plus d’expérience, en nombre de saisons jouées, que le cinq majeur des Hawks ! Le meneur affiche onze saisons au compteur, contre seulement neuf pour Trae Young, Kevin Huerter, Cam Reddish, De’Andre Hunter et John Collins.



C’est dire si le retour de Teague, en provenance de Minnesota, va faire du bien aux jeunes Hawks. « C’est important d’avoir sa voix dans le vestiaire », énonce Lloyd Pierce dans l’Atlanta Journal Constitution. « Les joueurs pourront se tourner vers lui pour ce qu’il est, ce qu’il a fait dans la ligue et sa familiarité avec la franchise. Moi y compris. »

L’ancien des Pacers et des Wolves sera le remplaçant de Trae Young, mais nul doute que Pierce l’utilisera également aux côtés du futur All-Star, pour le soulager et le faire jouer sans ballon. Notamment dans le dernier quart-temps où ses troupes peinent à arracher les victoires.

« Cela vient combler un besoin, celui d’avoir un vétéran et un meneur de jeu supplémentaire », poursuit le coach. « On va avoir un joueur capable de mettre le jeu en place, d’organiser les choses. On est en difficulté depuis le début de l’année dans l’exécution offensive en quatrième quart-temps. Avoir un joueur de plus dans ces moments, ça va aider. »

Le second chapitre de la carrière de Teague à Atlanta, après sept saisons passées en Géorgie entre 2009 et 2016, devrait commencer ce samedi soir contre les Pistons.