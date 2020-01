Toronto fait le maximum pour être dans la meilleure position possible pour défendre son titre en playoffs. Certes, les Raptors ont perdu ce statut de favoris au sein de la conférence Est depuis le départ de Kawhi Leonard, mais ils n’en restent pas moins une menace à prendre très au sérieux. Les Wizards en ont fait l’amère expérience la nuit passée avec 140 points encaissés dans un match à sens unique.

Pour Scott Brooks, coach de Washington, Toronto a toujours cette fibre, le fameux « cœur » d’un champion NBA. « Ils sont sans doute dans une meilleure position que tout le monde, parce que personne ne s’attend à ce qu’ils aillent au bout. Et pourtant, ils ont toutes les chances d’être en finale, a-t-il confié au National Post. Ils ont l’expérience, ils ont de l’envergure, ils ont de la dureté, un banc, un bon coach et des super fans. Ils sont au même niveau que les meilleures équipes de l’Est ».

Les Raptors évoluent effectivement dans l’ombre de Milwaukee notamment, mais aussi de Miami et Boston, les Canadiens pointant au pied du podium avec 27 victoires en 41 matches, un bilan plus que satisfaisant à mi-parcours. Ce n’est que deux victoires de moins que la saison passée, preuve qu’ils sont sur un très bon temps de passage.

« Bien sûr, Milwaukee écrase tout sur son passage, ils ont commencé la saison lancé et ils régalent chaque soir, ils vont être durs à battre, ajoute Scott Brooks. Mais Toronto a cet ADN du champion, cette fibre. Ils y sont déjà allés, ils l’ont déjà vécu et ils trouvent toujours les solutions pour rebondir. Quand on peut se retrouver mené 1-0 ou 2-0 dans une série de playoffs, c’est une bonne chose d’avoir cette capacité ».