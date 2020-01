Les shooteurs de Toronto explosent la défense des Wizards

La rencontre démarre sur les chapeaux de roues pour les Canadiens, et le duo Siakam-Anunoby fait de gros dégâts. Marc Gasol punit à son tour en profitant des largesses laissées par les Wizards, et Kyle Lowry peut sourire avec son public qui fait déjà beaucoup de bruit malgré la faiblesse de l’adversaire. Serge Ibaka montre les muscles poste bas, et un premier écart se crée (15-6).

Les débats ressemblent pour l’instant à une rencontre entre des adultes et des enfants, et même si Ian Mahinmi tente de réveiller les siens avec quatre points près du cercle, les Wizards prennent une bourrasque dans le Nord. O.G. Anunoby poursuit sur sa lancée (11 points déjà), Norman Powell se montre (9 points), plante de loin, claque un gros dunk en transition et noircit la feuille de match, pour le plus grand plaisir du banc qui lui fait une belle fête à la fin du quart-temps (38-26).

Le numéro 24 local est en feu, et il s’organise un petit concours à 3-points avec son coéquipier Terence Davis. Pat McCaw peut applaudir ses deux partenaires, et l’ancien Warrior mène le barque d’Ontario à merveille, en distribuant parfaitement le ballon et en allant chercher le cercle lorsque le chemin lui est ouvert. Washington perd toute sa magie, et boit la tasse (52-28).

Thomas Bryant claque un gros dunk mais Davis Bertans et compagnie ne suivent pas le pas. Le Letton n’ajuste pas la mire, et malgré quelques points de Bradley Beal, plutôt maladroit jusque là, les Raptors ne semblent pas inquiétés. Gasol peut planter de loin, et même si on ressent quelques relâchements en défense pour les champions en titre, Toronto a le contrôle des opérations. À la pause, Rondae Hollis-Jefferson peut congratuler ses partenaires, son équipe n’est pas vraiment inquiétée (65-51).

Powell-Davis, les armes fatales venues du banc

Les joueurs de la capitale ont un sursaut d’orgueil en début de seconde période, par Beal, puis Isaac Bonga, inspiré en attaque. Mais il en faut bien plus pour enrayer la machine du Nord, et Ibaka calme les ardeurs des visiteurs, à nouveau de loin. Isaiah Thomas brille par sa vivacité, mais la défense locale est bien en place (77-60). Powell retrouve le parquet, et Siakam démontre une nouvelle fois qu’il mérite chaque dollar de son énorme contrat. Monstrueux en défense, intelligent en attaque, le Camerounais est le leader de cette équipe.

Les Wizards ne peuvent que subir, et voient Gasol continuer à les allumer à 3-points (6/7 de loin !), sans qu’ils ne puissent rien y faire. Les remplaçants de Washington tentent de motiver leurs coéquipiers, mais les coups de massue successifs des hommes de Nick Nurse sont trop puissants. Alors qu’il reste encore douze minutes de jeu, les Raptors ont pris le large au tableau d’affichage (100-76).

Les chevaux sont lâchés en ce dernier quart, et les seconds couteaux ne prennent aucune pincette pour prendre des ticket shoots. Powell et Davis se chauffent au scoring, et seul Troy Brown Jr tente de leur répondre côté visiteur. Bertans est en difficulté avec son tir longue distance, et la plupart de ses coéquipiers le sont également. Hollis-Jefferson peut se dégourdir les jambes, son équipe a déjà la tête au match suivant (116-92).

Les troisièmes couteaux entrent en jeu, et les travées peuvent commencer à se vider. Troy Brown poursuit son petit concours avec lui même et prend tous les shoots qu’il souhaite, laissant ses équipiers faire des longueurs de terrain pour se préparer à la douche. Chris Boucher peut claquer un gros dunk pour faire hurler les fans encore présents, les carottes sont cuites depuis belle lurette pour les Wizards qui repartent avec une grosse valise (140-111).