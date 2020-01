Luka Doncic avait opté pour la formule « scoreur »

Quatre victoires de suite pour les Mavericks qui n’ont toujours pas retrouvé Kristaps Porzingis, et la nuit dernière, face aux Blazers, Luka Doncic avait enfilé le costume de scoreur, et même d’artilleur de loin. Le Slovène, qui tournait à 23 points de moyenne depuis cinq matches, s’est lâché avec 35 points et surtout un 8 sur 12 à 3-points.

« Parfois, ce sera notre formule pour gagner » prévient Rick Carlisle sur le site officiel de la franchise. « Il va inscrire moins de points, et il aura des matches comme celui à Sacramento avec 15 rebonds et 17 passes. Ce n’est pas une question de stats. On essaie simplement de gagner le plus de matches possibles tout en progressant collectivement. Luka possède cette sagesse pour quelqu’un d’aussi jeune de lâcher la balle lorsqu’il y a les prises à deux. Il place ses coéquipiers dans de supers positions pour qu’ils obtiennent des shoots ouverts. Il est très, très altruiste dans ces situations, et c’est comme ça lorsque vous êtes aussi talentueux.«

Chercher la prise à deux pour mieux servir un shooteur

Cette nuit, Portland avait justement décidé de mixer ses défenses pour le perturber. C’est Kent Bazemore qui était en mission sur le prodige des Mavericks, et il fallait l’orienter vers Hassan Whiteside, l’un des meilleurs contreurs de la NBA. Doncic écopera d’ailleurs d’une faute flagrante pour avoir essuyé son coude sur le visage du pivot de Portland. « Ils n’ont pas fait beaucoup de prises à deux… Mais la plupart du temps, on ne me prend à deux, et les gars se retrouvent démarqués » rappelle le Slovène. Face à Portland, il a ainsi trouvé Tim Hardaway Jr dans le corner, ou Stephen Curry à 45°. C’est comme si Doncic cherchait la prise à deux pour mieux sanctionner la défense. Et dès que Bazemore reculait d’un pas, bim, le 3-points !

Même son de cloche chez Carlisle : « Il faut prendre en compte le fait que les équipes vont lui envoyer deux ou trois joueurs… Il ne suffit pas uniquement de lâcher le ballon au bon moment. Il faut aussi le faire de manière à ce que ça donne confiance à l’équipe. Et il le fait, et c’est épatant de le faire pour une star de seulement 20 ans. »