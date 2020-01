Ventes de maillots : les belles progressions de Jayson Tatum et Luka Doncic

La NBA a dévoilé les classements des ventes de maillots depuis le début de saison. LeBron James est toujours numéro 1, tandis que Kevin Durant et Zion Williamson sont dans le Top 15 sans avoir joué.

En avril dernier, LeBron James avait détrôné Stephen Curry de la première place des ventes de maillots sur la boutique en ligne de la NBA, mais aussi dans les NBA Store, et la superstar des Lakers confirme cette première place.

Derrière lui, que du classique, mais on note les très belles progressions de Jayson Tatum et de Luka Doncic. Le premier passe de la 15e à la 4e place, tandis que le second passe de la 13e à la 6e place. Kyrie Irving n’est que 10e, et Zion Williamson est 15e sans avoir joué.

Du côté des équipes, les Lakers restent numéros 1, et la plus belle progression est pour Toronto, champion en titre, qui passe de la 9e à la 4e place. On notera que les Knicks sortent du Top 10, et ils sont remplacés par les… Nets.

JOUEURS

1. LeBron James

2. Giannis Antetokounmpo

3. Stephen Curry

4. Jayson Tatum

5. James Harden

6. Luka Doncic

7. Kawhi Leonard

8. Anthony Davis

9. Joel Embiid

10. Kyrie Irving

11. Ben Simmons

12. Kevin Durant

13. Russell Westbrook

14. Kemba Walker

15. Zion Wiliamson

EQUIPES

1. Los Angeles Lakers

2. Boston Celtics

3. Philadelphia 76ers

4. Toronto Raptors

5. Milwaukee Bucks

6. Golden State Warriors

7. Houston Rockets

8. Chicago Bulls

9. Miami Heat

10. Brooklyn Nets