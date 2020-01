Qualifications Euro 2021 : la France dévoile sa liste des 12 pour les matchs de février

Si la France est qualifiée pour les Jeux olympiques de 2020 grâce à sa troisième place lors de la dernière Coupe du monde, les Bleus vont devoir se qualifier pour l’Euro 2021, qui aura lieu du 2 au 19 septembre 2021.

Et les qualifications commencent dès février pour la troupe de Vincent Collet, qui est dans le groupe G avec l’Allemagne, le Monténégro et la Grande-Bretagne. La France affrontera ainsi la Mannschaft le vendredi 21 février à 20h00 à Vechta (Allemagne) puis le Monténégro au Vendéspace de La Roche-sur-Yon, le lundi 24 février à 18h45.

Le sélectionneur vient de dévoiler sa liste de 12 joueurs appelés pour ces deux rencontres. On retrouve ainsi David Michineau (Boulogne-Levallois), Axel Julien (Dijon), Paul Lacombe (AS Monaco), Yakuba Ouattara (AS Monaco), Isaïa Cordinier (Nanterre), Axel Toupane (Malaga), Axel Bouteille (Bilbao), Hugo Invernizzi (Limoges), Amath M’Baye (Izmir), Guerschon Yabusele (Nanjing), Alexandre Chassang (Dijon) et Moustapha Fall (Ankara).

Abdoulaye N’Doye (Cholet) et Yannis Morin (Châlons-Reims) sont appelés comme partenaires d’entraînement, à partir du 17 février, et pourront pallier d’éventuelles blessures.

À noter que l’Allemagne, en tant que pays hôte (avec l’Italie, la Géorgie et la République tchèque), est déjà qualifiée pour l’Euro 2021, et que la France n’a donc qu’à éviter la dernière place de son groupe pour se qualifier. Étant donné le réservoir du Monténégro et de la Grande-Bretagne, les Bleus ne devraient pas avoir trop de difficultés.

La liste des rencontres de qualification

Vendredi 21 février 2020 (20h00) : Allemagne – France à Vechta

Lundi 24 février 2020 (18h45) : France – Monténégro à La Roche-sur-Yon

Jeudi 26 novembre 2020 : Grande-Bretagne – France

Dimanche 29 novembre 2020 : France – Allemagne

Vendredi 19 février 2021 : Monténégro – France

Lundi 22 février 2021 : France – Grande-Bretagne