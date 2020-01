Lonnie Walker IV gagne la confiance de Gregg Popovich

Titulaire contre Milwaukee, puis auteur de 18 points dans la victoire à Boston, Lonnie Walker IV gagne sa place à mesure que les semaines de saison régulière progressent.

Certes contre Memphis et Toronto, il a moins brillé, mais dans le « money time » face aux Raptors, Gregg Popovich l’a envoyé en première ligne. Alors que l’arrière n’avait pas joué du dernier quart-temps, son coach l’a appelé pour entrer à 28 secondes de la fin. San Antonio mène alors 101-103, la balle est dans les mains des champions en titre.

Il entre à la place de Marco Belinelli et n’a qu’un objectif en tête : bloquer le rebond. « Dès que je suis entré, j’étais porté par l’adrénaline », raconte-t-il. Le jeune joueur se retrouve face à Serge Ibaka, un sacré client sur le plan physique. Il tient bien, mais se fait dégager par le champion 2019. Pourtant, c’est bien lui qui va finir avec le rebond dans les mains, après le travail de LaMarcus Aldridge.

« Je sais ce que je peux faire, je vais utiliser mes qualités athlétiques et ma défense intelligemment. Le coach met l’accent sur le rebond. J’ai fait un bon écran de retard sur Ibaka. Donc si la balle est en l’air, j’ai mes chances. Dieu merci, j’ai pris le rebond et on a validé la victoire. Ça renforce ma confiance en moi, pour que le coach me mette sur le terrain dans ces instants. »

Coincé derrière DeMar DeRozan, Lonnie Walker IV veut profiter de cette situation pour s’améliorer et utiliser l’ancien All-Star de Toronto comme un modèle.

« Ça donne des idées, et j’ai le plus grand des respects pour DeMar. C’est un énorme athlète, un grand monsieur sur et en dehors des terrains. Il a tout ce que j’admire. De plus, voir Aldridge changer son jeu, sortir de sa zone de confort, et sacrifier ce qu’il fait habituellement, ce sont de bonnes leçons pour un jeune joueur comme moi. »