Enfin le déclic pour Lonnie Walker IV ?

Dans sa deuxième saison à San Antonio, Lonnie Walker IV a semble-t-il mangé son pain noir sur le banc. L’ancien joueur vedette de Miami à la fac’ commence petit à petit à faire son nid dans la rotation de Gregg Popovich. La preuve ? Il a même connu sa première titularisation face à la meilleure équipe de la Ligue, à Milwaukee, samedi dernier.

« On faisait la liste de qui défend sur qui et mon nom est arrivé dans la conversation comme par magie », raconte Walker dans le San Antonio Express News. « J’ai essayé de la jouer cool mais j’avais clairement un petit sourire en coin. »

Bien content de pouvoir débuter un match NBA, Walker n’a pas pu faire grand-chose face à la domination des Bucks. Il finit à 8 points en ayant beaucoup tenté (3/12), mais Pop a apprécié sa prestation. Du « bon basket solide » a déclaré la légende texane. « Il arrive à accomplir pas mal de choses sur le terrain. C’est un sacré athlète et il ajoute une dimension au groupe qu’on n’a pas vraiment. Et il joue de plus en plus intelligemment. »

Arrière très athlétique, Walker a effectivement passé ses deux premières saisons en NBA à apprendre le style de jeu made in San Antonio, fait de mouvements incessants, du ballon et des joueurs. En couveuse jusqu’à maintenant pour ainsi dire, Walker sent que sa période d’apprentissage touche à sa fin.

« Tout se met en place »

« C’est la patience. On ne peut pas questionner la réflexion de coach Pop. Tu sais simplement que c’est dans ton intérêt qu’il fait ses choix. Au début, c’était frustrant, mais ça marche comme ça. J’ai écouté et regardé des tonnes de vidéos pour voir comment m’améliorer. Je pense que je suis plus rapide que la plupart des joueurs de la ligue. Mais le truc en NBA, c’est que tout le monde peut courir et sauter. Donc, il faut trouver des moyens d’utiliser tes qualités, choisir les bons moments. »

Il faut dire que Walker a commencé le mois de décembre en furie avec 4 matchs sur 5 à 10 points et plus, dont son record personnel à 28 points pour battre les Rockets en double prolongation. Clutch face au rival texan, Walker a gagné en confiance. « Je n’ai peur de personne. Je me fiche de qui tu es, il faut que tu joues contre moi de la même manière que je dois jouer contre toi. »

A 21 ans seulement, Walker a encore une belle marge de progression. Surtout du haut de son 1m96 et 93kg, le jeune arrière-ailier a la carrure pour devenir un joueur important des Spurs à l’avenir. Pour ce faire, il lui faudra encore et toujours répondre aux exigences locales…

« Ma défense commence à bien progresser aussi. J’arrive à rester en face de beaucoup de joueurs, je fais ce qu’on me demande et je suis le plan de match. En attaque, je dois simplement être agressif et faire des choix intelligents. Je pense faire ce que le coach me demande de faire. Tout ça commence à se mettre en place comme il se doit. Je ne vais que m’améliorer à partir de là. »