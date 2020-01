L’université de Villanova, qui fête ses 100 ans cette saison, n’a retiré que seize maillots dans son histoire.

C’est donc un très bel hommage auquel auront droit le mois prochain Ryan Arcidiacono et Kyle Lowry, lors de deux cérémonies séparées, avec le retrait des numéros #15 et #1. Des retraits qui n’en sont pas vraiment puisque seul le 11 de Paul Arizin n’a plus le droit d’être porté à Villanova.

C’est pour ses deux saisons sur le campus, mais aussi sa carrière ensuite – marquée par une médaille d’or olympique, un titre NBA et cinq sélections au All-Star Game – que Kyle Lowry est honoré.

Pour son camarade, c’est bien son cursus complet comme titulaire chez les Wildcats qui est récompensé, avec notamment ce titre en 2016 obtenu au buzzer par Kris Jenkins, après une passe de l’actuel meneur des Bulls.