Kyrie Irving veut rattraper le temps perdu

Il y a deux soirs, face aux Hawks, Kyrie Irving avait frôlé le match parfait pour son grand retour à la compétition, avec 21 points en 20 minutes à 10/11 aux tirs. Cette nuit, la star des Nets et son équipe défiaient ce qui se fait de mieux en 2020 avec le Jazz, et logiquement la soirée a été compliquée pour les hommes de Kenny Atkinson.

Dans un Barclays Center loin d’afficher sa plus grande affluence, les Nets ont souffert face à la bande de Rudy Gobert. Eux qui avaient l’ambition de priver le Jazz d’une 10e victoire de rang ont dû vite se rendre à l’évidence. Ils ne sont pas encore capables de lutter avec ce genre d’équipes.

« Ils ont confirmé leur niveau de jeu actuel. Ils possèdent la meilleure attaque depuis 15-20 matchs et nous n’avons jamais pu trouver la solution pour les stopper. Tout simplement » livre ainsi le coach des Nets. « Sur nos transitions défensives, nos défenses sur pick-and-roll ou notre présence aux rebonds, nous avons été dominés. »

Un parcours du combattant

Ça, c’est sur le plan collectif avec une défaite 118-107. Sur le plan individuel, Kyrie Irving a livré un nouveau match XXL avec 32 points à 63% aux tirs, 11 passes et 5 rebonds mais il a manqué de soutien face à un tel collectif.

« Quand nous avons des moments compliqués comme en fin de première mi-temps, ça fait mal (ndlr : 14-2 encaissé). On doit tout donner au retour des vestiaires pour tenter de prendre le dessus sur notre adversaire, de l’étouffer afin de revenir au score, mais ils ne nous ont jamais laissés l’opportunité de le faire » regrette le meneur, qui doit trouver des automatismes avec ses coéquipiers.

Les blessures ont évidemment gêné la mise en place de cette équipe. Kyrie Irving, Caris LeVert et Spencer Dinwiddie n’avaient ainsi joué que 30 minutes ensemble depuis le début de saison. « Nous devons juste trouver comment mieux jouer les uns pour les autres quand nous sommes ensemble sur le terrain » résume l’ancien Celtic.

Les matches qui arrivent ne seront pas plus simples, mais c’est dans l’adversité que les équipes se construisent. À commencer par ce soir en back-to-back sur le parquet de Philadelphie.

Puis, ils recevront trois fois : les Bucks, encore les Sixers et enfin les Lakers. Difficile de faire calendrier plus compliqué, et il faudra créer des exploits pour faire mieux que cette 8e place de la conférence Est synonyme, virtuellement, d’un premier tour face aux Bucks. « Je dois rattraper le temps perdu » annonce Kyrie Irving. « Je dois rester équilibré et en forme pour être aux côtés de mes coéquipiers pour qu’on s’améliore. »