Les Cavaliers demandent une enveloppe pour compenser le forfait de Dylan Windler

Après de longues semaines d’attente et de nombreux examens, les Cavaliers ont finalement annoncé que leur rookie Dylan Windler se fera opérer dans quelques jours et qu’il manquera le reste de la saison.

Conséquence : il ont demandé à la NBA une « Disabled Player Exception » afin de compenser ce forfait, annoncent The Athletic et Cleveland.com. Reste désormais à savoir ce que feront les dirigeants de la franchise s’ils récupèrent une enveloppe d’un million de dollars, qui correspond à la moitié du salaire actuel du rookie.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.