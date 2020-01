Cleveland : le rookie Dylan Windler absent pour le reste de la saison

Le rookie des Cavs Dylan Windler devra attendre sa deuxième année pour fouler un parquet NBA : la franchise vient d’annoncer qu’il allait se faire opérer de la jambe le 21 janvier prochain et qu’il ne jouerait pas cette saison.

Sélectionné en 26e position à la dernière Draft après un cursus complet à Belmont, il avait montré de belles choses en Summer League avec 11 points de moyenne en trois matchs et 20 minutes de temps de jeu, à 40% aux tirs et 39% à 3-points. Mais il n’avait pu jouer que deux matchs derrière en G-League à cause de cette blessure à la jambe.

D’abord écarté des parquets, il doit désormais passer sur le billard et ses grands débuts en NBA sont repoussés.